Названы 6 худших перекусов для тех, у кого высокое кровяное давление
Если вы пытаетесь снизить свое АД, вам, вероятно, пришлось внести некоторые изменения в свой рацион, особенно когда дело касается потребления натрия.
"Установлено, что чрезмерное потребление натрия повышает артериальное давление у некоторых людей, поэтому важно понимать, какие продукты содержат большое количество натрия и как это может повлиять на артериальное давление", — объясняет Эмбер Панконин, MS, RD, LMNT, CEC., зарегистрированный диетолог, шеф-повар и владелец продовольственного блога, пишет Eat This Not That.
Вот шесть худших перекусов для людей, страдающих высоким кровяным давлением, по мнению диетологов.
Подсолнечное семя
"Эта закуска может быть полезна для путешествий и бейсбольных игр, но она ужасна для АД", — говорит Панконин. "В зависимости от бренда семена подсолнечника могут содержать до 1000 мг натрия или более на порцию".
Обработанное мясо, творог и крекеры
Обработанное мясо использует консервированный натрий, соль используется для ароматизации сыра и предотвращения развития бактерий, а крекеры богаты солью. Ищите неувядающее мясо, сыры с низким содержанием натрия, такие как пармезан или швейцарский сыр, и крекеры с низким содержанием натрия.
Чипсы и кесо (плавленый сыр)
Плавленые творожные продукты содержат 390 мг натрия на порцию. Когда дело доходит до кесо или любых соусов, трудно оценить размер порции, поэтому его очень легко употреблять в избыток.
Соленые огурцы
"Хотя соленые огурцы низкокалорийны и очень сытны, у них очень много натрия", - объясняет Панконин. "Большинство содержит от 250 до 300 мг натрия на 1 унцию порции".
Консервированные супы и бульоны
Хотите съесть консервированный бульон как закуску в холодный день? Подумайте снова. Если вы используете один кубик для приготовления бульона, знайте, что он может содержать почти 1000 мг натрия", — говорит Вальдес. Есть варианты с низким содержанием натрия, поэтому обязательно читайте этикетку пищевых продуктов.
Пончики
Пончики могут содержать достаточно много натрия. Поэтому для тех, у кого высокое кровяное давление важно понимать, что выпечка может быть для них максимально вредной.
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