Названы 8 продуктов, которые нужно есть, если у вас дефицит железа

Суточная норма (DV) железа зависит в основном от вашей возрастной группы и пола, а также от вашего режима питания. DV для женщин в возрасте 19-50 лет составляет 18 миллиграммов, в то время как для мужчин 19-50 лет он составляет всего 8 граммов.

Продукты животного происхождения содержат гемовое железо, а продукты растительного происхождения содержат негемовое железо. При этом науке известно, что организм не усваивает негемовое железо так хорошо, как гемовое. Итак, вот список продуктов, которые стоит есть, если у вас недостаток железа, пишет Eat This Not That.

Шпинат

Хотя одного шпината недостаточно для наращивания мышц, можно получить дополнительное количество железа с каждой порцией. Вместе с железом шпинат может также обеспечить приличное количество белка, калия, кальция и витамина К.

Стейк

Если вы в настроении побаловать себя нежным сочным стейком, это решение даст вам больше, чем просто сытную пищу. Вы также получите дополнительное количество железа примерно на 2,4 мг (13% от вашей суточной нормы), а также 22 грамма белка и большинство витаминов группы В.

Говяжий фарш

Все куски говядины содержат гемовое железо, но один из самых простых и дешевых способов получить как можно больше железа за ваши деньги – это говяжий фарш. Добавьте немного в тако, приготовьте в соусе для спагетти или обжарьте и наслаждайтесь другими продуктами с высоким содержанием железа, такими как фасоль и шпинат.

Черный шоколад

Только в одной унции темного шоколада вы получите около 11% вашей суточной нормы железа и 72% в целой плитке!

Тыквенные семена

Эти семена могут быть вкусной закуской, если его пожарить и посолить, и они принесут огромную пользу для здоровья, в частности обеспечит 13% вашей суточной нормы железа. Вместе с железом вы сможете получить порцию белка, клетчатки, полезных жиров, марганца, селена и фолиевой кислоты.

Картофель

Независимо от того, готовите ли вы на воскресный завтрак запеченный картофель, домашний картофель фри или коричневый картофель, румяный картофель может дать вам дозу железа. С 10% вашей суточной нормы картофель является легкой и доступной пищей, богатой железом.

Консервированный тунец

Если вы спешите и нуждаетесь в быстром обеде или перекусе, который даст вашему организму немного железа, возьмите банку тунца и приготовьте бутерброд с салатом с тунцем – это легкое решение. Благодаря 1,8 мг на среднюю банку тунца эта рыба может дать вам около 10% вашей суточной нормы железа. Кроме того, тунец является невероятным источником белка и здоровых жиров.

Баранина

Любое блюдо из баранины, приготовленное для семьи, снабдит его порцией железа. Подобно говядине, селезенка ягненка также является органом с наибольшим количеством железа.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как повысить уровень железа в организме.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.