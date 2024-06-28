Названы 8 продуктов, которые нужно есть, если у вас дефицит железа
Суточная норма (DV) железа зависит в основном от вашей возрастной группы и пола, а также от вашего режима питания. DV для женщин в возрасте 19-50 лет составляет 18 миллиграммов, в то время как для мужчин 19-50 лет он составляет всего 8 граммов.
Продукты животного происхождения содержат гемовое железо, а продукты растительного происхождения содержат негемовое железо. При этом науке известно, что организм не усваивает негемовое железо так хорошо, как гемовое. Итак, вот список продуктов, которые стоит есть, если у вас недостаток железа, пишет Eat This Not That.
Шпинат
Хотя одного шпината недостаточно для наращивания мышц, можно получить дополнительное количество железа с каждой порцией. Вместе с железом шпинат может также обеспечить приличное количество белка, калия, кальция и витамина К.
Стейк
Если вы в настроении побаловать себя нежным сочным стейком, это решение даст вам больше, чем просто сытную пищу. Вы также получите дополнительное количество железа примерно на 2,4 мг (13% от вашей суточной нормы), а также 22 грамма белка и большинство витаминов группы В.
Говяжий фарш
Все куски говядины содержат гемовое железо, но один из самых простых и дешевых способов получить как можно больше железа за ваши деньги – это говяжий фарш. Добавьте немного в тако, приготовьте в соусе для спагетти или обжарьте и наслаждайтесь другими продуктами с высоким содержанием железа, такими как фасоль и шпинат.
Черный шоколад
Только в одной унции темного шоколада вы получите около 11% вашей суточной нормы железа и 72% в целой плитке!
Тыквенные семена
Эти семена могут быть вкусной закуской, если его пожарить и посолить, и они принесут огромную пользу для здоровья, в частности обеспечит 13% вашей суточной нормы железа. Вместе с железом вы сможете получить порцию белка, клетчатки, полезных жиров, марганца, селена и фолиевой кислоты.
Картофель
Независимо от того, готовите ли вы на воскресный завтрак запеченный картофель, домашний картофель фри или коричневый картофель, румяный картофель может дать вам дозу железа. С 10% вашей суточной нормы картофель является легкой и доступной пищей, богатой железом.
Консервированный тунец
Если вы спешите и нуждаетесь в быстром обеде или перекусе, который даст вашему организму немного железа, возьмите банку тунца и приготовьте бутерброд с салатом с тунцем – это легкое решение. Благодаря 1,8 мг на среднюю банку тунца эта рыба может дать вам около 10% вашей суточной нормы железа. Кроме того, тунец является невероятным источником белка и здоровых жиров.
Баранина
Любое блюдо из баранины, приготовленное для семьи, снабдит его порцией железа. Подобно говядине, селезенка ягненка также является органом с наибольшим количеством железа.
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