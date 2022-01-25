Какие продукты необходимо употреблять при COVID-19, а какие запрещены – исследования

В последние годы весь мир оказался в плену коронавирусной инфекции, которая молниеносно распространяется и безжалостно поражает как пожилых людей, так и детей и молодежь. Медики каждый день работают над тем, чтобы найти новое лекарство и методы борьбы с вирусом. Решающую роль сегодня играет вакцинация, однако и она не может на 100% предотвратить заражение.

К сожалению, не существует единой рекомендации, которая защитила бы от CОVID-19 или его последствий, однако даже правильное питание может помочь при болезни. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, какие продукты могут помочь организму быстрее преодолеть недуг.

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Коронавирусная инфекция достаточно коварна и способна вызвать серьезные симптомы. В сложных случаях не следует отказываться от госпитализации, ведь под наблюдением врачей вы всегда сможете получить своевременную помощь при ухудшении. Если вы болеете дома, то ваш рацион может помочь облегчить течение болезни.

Фрукты и овощи

Во время любого заболевания нелишним будет поддержание и укрепление иммунитета, а также уменьшение воспалительного процесса. Для достижения этой цели ежедневно потребляйте свежие фрукты и овощи, являющиеся источником витаминов, минералов и антиоксидантов, которые уменьшают проявления воспаления и питают организм необходимыми веществами.

Недавнее исследование свидетельствует, что растительная диета может не только уменьшить риск заражения, но и облегчить проявления симптомов коронавирусной инфекции.

Куриный бульон

Это простое блюдо может очень пригодиться во время болезни. Бульон легкий, но питательный для организма, к тому же может пополнить запас жидкости, которая теряется при высокой температуре тела. Кроме того, благодаря содержанию цистеина, он может продуцировать большее количество слизи, которая увлажняет оболочки и помогает очистить их от вирусов.

Цельнозерновые продукты

COVID-19, как и любой вирус, вызывает в организме воспаление, поэтому так важно включить в рацион продукты с противовоспалительным действием. Цельнозерновой хлеб, овсянка, коричневый рис и т. д. могут быть лучшим вариантом . Анализ исследований показал, что при потреблении цельного зерна маркеры воспаления снизились у 838 человек, участвовавших в экспериментах.

Растительный белок

Добавление в еду белка очень принципиально для сохранения мышечной массы при понижении физической активности. Во время борьбы с коронавирусом ваше тело сжигает много энергии, которую нужно пополнять.

Не редко больные люди имеют пониженный аппетит или совсем отказываются от еды из-за плохого самочувствия и одышки. Однако это может оказаться опасным. Сосредоточьтесь на дополнении рациона белком. Специалисты утверждают, что растительный белок лучше справляется с воспалением, чем животный. На вашем столе должны быть орехи, семена, ореховое масло или протеиновые коктейли.

Омега-3

Врачи считают, что омега-3 жирные кислоты помогают уменьшить воспаление и оказывать противовирусное действие. Это может быть связано с проникновением жирных кислот в определенную прослойку клеточных мембран человека.

Для укрепления организма и достижения лечебного эффекта употребляйте во время болезни лосось, треску, сардины и т.д.

Теплый чай с медом

Как и куриный бульон, теплый чай может расщеплять и выводить слизь из организма вместе с кашлем или насморком. Вместо сахара лучше использовать мед, который способен смягчить болевые ощущение в горле, улучшить сон, а также, согласно исследованиям, оказывать антимикробное и иммуностимулирующее действие.

Как видим, сбалансированное питание может облегчить течение заболевания и ускорить выздоровление. Однако некоторые продукты могут наоборот навредить организму.

Соль и сахар

Большое количество соли задерживает жидкость в организме и лучше воздержаться от слишком соленых блюд.

Не обязательно полностью отказываться от сахара, однако чрезмерное его потребление может ослабить защитные силы организма, который уже борется с коронавирусом. Если вы хотите сладкого, лучше есть фрукты.

Обработанные продукты

Нездоровые обработанные продукты значительно снижают способность организма противостоять инфекционным заболеваниям. Период болезни не лучшее время для экспериментов с жесткой диетой, но удерживайтесь на время от копченых продуктов или чипсов.

Жирные продукты

Большое количество красного мяса, жареных или жирных блюд слишком тяжело для переваривания в период болезни. Гораздо полезнее потребление листовой зелени, клетчатки и других питательных продуктов.

Никакое питание не убережет вас от заражения COVID-19, если вы не соблюдаете социальную дистанцию и простые правила самосохранения. Однако сбалансированный полезный рацион во время болезни поможет укрепить иммунитет, обогатить организм питательными веществами для противостояния вирусной инфекции и предотвратит развитие осложнений.

Ранее OBOZREVATEL рассказал о риске развития сердечных болезней. Врачи подчеркнули, что чрезмерное питание и низкая физическая активность способствуют гипертонии.