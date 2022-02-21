Названы продукты, которые помогут при смене часовых поясов после авиаперелетов

Ряд продуктов помогают справиться с дальними перелетами, а вот некоторых из них следует избегать, так как они еще больше усугубят проблему смены часовых поясов. В топе эффективных оказалась вишня, которая способна нормализовать сон в полете.

Как рассказала Insider британский нутрициолог и диетолог Серена Пун (Serena Poon), для стимулирования биологических часов человека после долгих перелетов следует употреблять продукты, богатые мелатонином – гормоном, способствующим нормализации сна. Для такой цели подойдет вишня. Эксперт также отметила, что для восполнения баланса калия подойдут бананы, авокадо или шпинат, а для повышения уровня магния в организме – орехи, бобы или семечки.

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Пун подчеркнула, что дальний перелет провоцирует обезвоживание организма, а это означает, что добравшись до места назначения, следует внести в свой рацион продукты с высоким содержанием воды, например, огурец или арбуз. Их употребление повысит концентрацию внимания и снимет чувство усталости.

Диетолог также посоветовала обратить внимание на цитрусовые и подчеркнула, что их употребление "поможет быстро вернуться в строй".

"Высокая концентрация витамина С коррелирует с улучшенными когнитивными функциями, такими как внимание, концентрация и принятие решений", – отметила Пун.

А вот с кофе лучше быть аккуратнее. Она акцентировала, что этот напиток не поможет при смене часовых поясов, а сделает только хуже, так как он плохо влияет на нормализацию биоритмов при стрессе.

"Кофеин задерживает повышение уровня мелатонина, что тормозит биологические часы организма", – объяснила диетолог.

Еще с большей опаской нужно отнестись к алкоголю, который нарушает естественный цикл сна. А продукты, содержащие "скрытый" сахар – йогурты со вкусовыми добавками, смузи и даже овсяное молоко, – могут негативно повлиять на уровень энергии в целом.

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