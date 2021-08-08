Названы продукты, которые могут быть полезны при повышенном давлении

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Новости медицины
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Повышенное давление

Рацион питания и физическая активность имеют немалое значение в снижении риска гипертонии. Поэтому людям, у которых есть проблемы с давлением, в первую очередь необходимо обратить внимание на свой образ жизни и ежедневное меню.

Некоторые из продуктов могут особенно полезны, а от некоторых стоит отказаться, пишет "Профиль". Так, ряд исследований установил, какая пища показана при повышенном давлении.

Фрукты и овощи

Как показывают исследования, антиоксиданты в их составе способны снизить риск повышенного давления. Особенно полезны бананы, поскольку содержат калий – важный минерал при гипертонии.

Фрукты и овощи способны снизить риск повышенного давления
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Шоколад с высоким содержанием какао

Этот продукт может понижать давление у пациентов с гипертонией или предгипертонией, свидетельствует обзор 15 исследований, опубликованный Medical News Today. Речь идет о высококачественном темном шоколаде, в котором содержится как минимум 70% какао. В день следует съедать небольшой кусочек (квадратик) такого шоколада.

Рекомендуется съедать небольшой кусочек шоколада в день
Овес

Этот продукт содержит много полезной клетчатки и бета-глюкан, который, согласно исследованиям, способен снизить уровень холестерина в крови, передает Express.

Овес содержит много полезной клетчатки
Чеснок

Чеснок, как показывают некоторые исследования, может увеличивать выработку оксида азота, который отвечает за расслабление мышц и расширение сосудов.

Чеснок полезен при гипертонии
Ферментированные продукты

Яблочный уксус, чайный гриб, натуральный йогурт и другие ферментированные продукты могут оказывать "умеренное влияние" на высокое давление, отмечает Medical News Today, ссылаясь на ряд исследований.

Ферментированные продукты могут оказывать "умеренное влияние" на высокое давление
Какие продукты противопоказаны при высоком давлении

Алкоголь. Как объясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), регулярное употребление спиртных напитков в больших количествах способно в перспективе поднять давление.

Кофе. Более четырех чашек этого напитка в день могут способствовать повышению артериального давления.

Кофе способно поднимать давление

Соль. Потребляя небольшое количество соленой еды, можно укрепить здоровье сердца и снизить давление приблизительно на 5-6 мм рт. ст..

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван чай, способный снизить давление. Кроме того, эксперты порекомендовали список продуктов, которые помогут зарядить организм энергией в жаркую погоду.

Проверил:Доктор медицины Виктор Литвиненко
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