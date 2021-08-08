Названы продукты, которые могут быть полезны при повышенном давлении

Рацион питания и физическая активность имеют немалое значение в снижении риска гипертонии. Поэтому людям, у которых есть проблемы с давлением, в первую очередь необходимо обратить внимание на свой образ жизни и ежедневное меню.

Некоторые из продуктов могут особенно полезны, а от некоторых стоит отказаться, пишет "Профиль". Так, ряд исследований установил, какая пища показана при повышенном давлении.

Как показывают исследования, антиоксиданты в их составе способны снизить риск повышенного давления. Особенно полезны бананы, поскольку содержат калий – важный минерал при гипертонии.

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Этот продукт может понижать давление у пациентов с гипертонией или предгипертонией, свидетельствует обзор 15 исследований, опубликованный Medical News Today. Речь идет о высококачественном темном шоколаде, в котором содержится как минимум 70% какао. В день следует съедать небольшой кусочек (квадратик) такого шоколада.

Этот продукт содержит много полезной клетчатки и бета-глюкан, который, согласно исследованиям, способен снизить уровень холестерина в крови, передает Express.

Чеснок, как показывают некоторые исследования, может увеличивать выработку оксида азота, который отвечает за расслабление мышц и расширение сосудов.

Яблочный уксус, чайный гриб, натуральный йогурт и другие ферментированные продукты могут оказывать "умеренное влияние" на высокое давление, отмечает Medical News Today, ссылаясь на ряд исследований.

Алкоголь. Как объясняет Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS), регулярное употребление спиртных напитков в больших количествах способно в перспективе поднять давление.

Кофе. Более четырех чашек этого напитка в день могут способствовать повышению артериального давления.

Соль. Потребляя небольшое количество соленой еды, можно укрепить здоровье сердца и снизить давление приблизительно на 5-6 мм рт. ст..

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее был назван чай, способный снизить давление. Кроме того, эксперты порекомендовали список продуктов, которые помогут зарядить организм энергией в жаркую погоду.