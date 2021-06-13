Названы продукты, способные улучшить сексуальную жизнь

Питание может оказывать значительное влияние на сексуальную жизнь. Хороший способ улучшить последнюю – употреблять достаточное количество клетчатки, овощей, фруктов и получать удовольствия от еды.

Об этом рассказала доктор-сексолог Бэт Шева Маркус (США), пишет Insider. По ее словам, клетчатка помогает поддерживать здоровое пищеварение, уровень энергии, чувствовать легкость и обуздать аппетит, что очень важно, поскольку голод или переедание отвлекают от сексуальных отношений.

Клетчаткой богаты, в частности, цельные злаки, бобовые, шпинат. А фрукты и овощи, кроме того, содержат множество витаминов и микроэлементов, полезных для "секс-позитивной" диеты.

Как отмечает доктор-уролог Премаль Патель, для эректильной функции полезна средиземноморская диета, богатая зеленью, овощами, фруктами, цельными злаками, постным мясом и здоровыми жирами. Она способствует нормализации давления и ровня холестерина в крови, что важно для эрекции.

"Если кровь течет свободно, проще возбудиться и достичь оргазма", – говорит Бэт Шева Маркус. По этой причине секс после тренировки всегда лучше, отмечает она.

Кроме того, сексолог рекомендует сосредоточиться на продуктах, которые "заставляют" чувствовать себя сексуальным. "Составь список блюд, которые делают тебя счастливым, но при этом дарят насыщение и хорошее самочувствие", – говорит она.

При этом не стоит стараться есть меньше, ведь в нужный момент понадобятся настроение и энергия.

А что касается множества добавок для "страстной сексуальной жизни", ни одна из них для большинства людей не будет иметь яркий эффект – достаточно получать питательные вещества из еды, считают Маркус и Патель.

Например, разнообразные травяные или химические смеси не имеют доказанного эффекта и даже могут быть опасны, так как производство пищевых добавок плохо регулируется.

"Говорить, что существует какая-то одна подходящая всем диета, – это то же самое, что говорить, что существует только один способ заниматься сексом. Это глупость. Чем больше ты узнаешь себя и свои реакции, тем лучше", – говорит Маркус.

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