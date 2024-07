Названы самые полезные орехи для поддержания работы мозга

Существует множество научных доказательств, свидетельствующих о том, что то, как мы питаемся, является важным фактором для общего здоровья мозга, включая связанные со здоровьем мозга заболевания, такие как болезнь Альцгеймера.

Данные показывают, что включение грецких орехов в диету может оказать впечатляющее положительное влияние на поддержание остроты мозга, пишет Eat This Not That.

Грецкие орехи поддерживают здоровье мозга разными способами

Исследования показывают, что включение грецких орехов в рацион может поддерживать:

Когнитивные функции и память в группах высокого риска возрастных когнитивных нарушений

Уменьшение риска других заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания или диабет 2 типа, являющихся факторами риска развития деменции.

Снижение риска развития или отсрочка начала и/или замедление прогрессирования болезни Альцгеймера.

На самом деле исследования клеток, животных и людей свидетельствуют о том, что употребление примерно 1–2 унций грецких орехов (примерно горсти) в день демонстрирует наибольшую пользу здоровью мозга.

Среди многих полезных для здоровья мозга свойств грецких орехов было обнаружено, что масло грецких орехов, которое в природе присутствует в этих орехах, потенциально приносит пользу здоровью нашего мозга, в частности, защищая клетки мозга при использовании ранней модели болезни Альцгеймера.

Согласно новому доклиническому клеточному исследованию 2022 года, опубликованному в Nutrients, результаты показывают, что когда исследователи подвергали клетки человеческого мозга в изолированном состоянии примерно 10 микрограммов на миллилитр масла грецкого ореха из 5 граммов калифорнийского порошка грецкого ореха, содержавшего различные жиры. кислотные соединения, включая растительную омега-3 альфа-линоленовую кислоту, масло грецкого ореха, защищали клетки от окислительного стресса, улучшали функцию клеток мозга и уменьшали образование маркеров прогрессирования болезни Альцгеймера, известных как бета-амилоид.

Клинические исследования показывают, что употребление грецких орехов уменьшает окислительный стресс, воспаление и другие факторы риска болезни Альцгеймера. Одно убедительное исследование показало, что существует положительная связь между потреблением грецких орехов и когнитивными функциями среди всех взрослых, независимо от возраста, пола или этнической принадлежности.

Грецкие орехи обладают питательными веществами растительного происхождения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, включая полифенолы, мелатонин, фолиевую кислоту, витамин Е и селен, и являются единственным орехом, который является отличным источником растительных жирных кислот омега-3 ALA (2,5 г). за унцию). Похоже, что это сочетание питательных веществ может быть именно тем, что прописал врач, когда мы ищем естественную поддержку здоровья мозга.

