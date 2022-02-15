Названы способы избавления от висцерального жира

В тот или иной период каждый из нас стремился избавиться от нескольких лишних килограммов, ведь избыточный вес не только портит нашу красоту, но и вредит организму. У кого-то жировые отложения равномерно распределяются по всему телу, а у других сосредотачиваются в одном месте. Так, жир, который откладывается в брюшной полости, называется висцеральным и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Жир в районе живота может быть и подкожным и не представлять большой опасности. OBOZREVATEL проанализировал имеющуюся информацию и рассказал, как диагностировать именно висцеральный жир, к чему он приводит и как от него избавиться.

Обычный подкожный жир легко увидеть – он одинаков как на животе, так и на руках или ногах, и откладывается сразу под кожным покровом. Что касается висцерального, то он находится глубоко внутри брюшной полости и требует особого обследования.

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Самым точным способом определить, есть ли у вас запасы опасного жира, является компьютерная и магнитно-резонансная томография. Однако эти методы исследования достаточно дорогостоящие, поэтому специалисты предлагают общие рекомендации для определения уровня жира.

Так, согласно исследованию, висцеральный жир составляет 10% от общего жира в организме. Самым простым методом узнать, стоит ли вам волноваться – измерить объем талии и узнать уровень триглицеридов (ТГ) в крови. Заметно снижают риск выраженного жира талия до 90 см и ТГ до 2,0 у мужчин и соответственно 85 см и до 1,5 у женщин.

Откладываясь в брюшной полости, висцеральный жир располагается вблизи жизненно важных органов человека: печени, желудка, кишечника, а также может накапливаться в артериях и вызывать склонность к определенным заболеваниям.

Так, одно из исследований показало, что висцеральный жир повышает резистентность к инсулину, даже если вы никогда не имели диабета или преддиабетического состояния. Это связано с тем, что он способен производить ретинол-связывающий белок 4.

Кроме того, избыток висцерального жира может приводить к развитию многих опасных заболеваний.

Сердечного приступа и болезней сердца

Инсульта

Диабета II типа

Рака молочной железы

Колоректального рака

Болезни Альцгеймера

Несмотря на свою опасность, висцеральный жир очень восприимчив к правильному питанию, активному образу жизни и другим методам, позволяющим удерживать здоровый вес тела. Потеряв всего 10% от своей массы тела, вы можете избавиться от 30% жира.

Соблюдайте план питания, а не диету

Для достижения стабильного и длительного результата важно полностью пересмотреть и сбалансировать рацион, который вы сможете соблюдать на протяжении всей жизни. Не нужно постоянно подсчитывать калории – просто избегайте вредной пищи и постройте свое меню на основе продуктов с высоким содержанием белка и клетчатки.

Уменьшите количество быстрых углеводов, а не жиров

Если вы хотите похудеть, это не означает, что следует полностью исключить жиры из своей пищи, ведь не все из них вредны. Напротив, жиры нужны организму для правильной работы мозга и сердечно-сосудистой системы. Лучшим вариантом будет воздерживаться от множества быстрых углеводов.

Так, многие исследования отмечают, что лучший результат для уменьшения веса показали диеты с низким уровнем углеводов, а не жиров.

Много двигайтесь

Физическая активность не только полезна для всего организма, но и хорошо сжигает брюшные отложения. При физических нагрузках снижается уровень циркулирующего инсулина, который сигнализирует организму о накоплении жира.

Кроме того, во время упражнений печень тратит жирные кислоты, особенно находящиеся около висцерального жира.

Для достижения лучшего результата следует стараться быть активным ежедневно и стремиться к увеличению интенсивности и нагрузки.

Изучайте состав продуктов

Выработайте у себя привычку читать этикетки пищевых продуктов перед покупкой. Большинство производителей предлагает продукцию с маркировкой "обезжиренное", однако при этом использует много углеводов, ароматизаторов и сахара для более длительного хранения и придания вкуса. Так что такие продукты, как соусы, майонез, заправки для салатов, на самом деле содержат слишком много жира и калорий.

Не следует наполнять свой рацион и обработанными продуктами или полуфабрикатами. Как правило, все они содержат трансжиры, сахар и соль – ингредиенты, затрудняющие похудение.

Окружайте себя положительными людьми

Как ни странно, ваш круг общения может повлиять на осознанность и правильный выбор. Гораздо проще вести здоровый образ жизни, если вас окружают люди, которые сами его придерживаются и полностью поддерживают вас в полезных начинаниях.

Иногда висцеральный жир называют "активным", ведь, несмотря на свою неприметность, он может наносить значительный вред организму. Не мешкайте с проверкой своих показателей и соблюдайте простые рекомендации врачей – таким образом вы сможете предупредить развитие опасных заболеваний и продлить молодость и здоровую жизнь.

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