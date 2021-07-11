Названы три простые привычки, которые помогут похудеть

Процент жира в организме человека зависит от качества потребляемых калорий, частоты приемов пищи, перекусов, сна, генетики, от того, как много вы двигаетесь, и многих других факторов. Если не ограничивать употребление калорий, стоит обратиться к трем другим привычкам, которые помогут похудеть.

Их опубликовало издание Medium. Внедрение в жизнь перечисленных привычек поможет вам в достижении лучшей физической формы

1. Откажитесь от перекусов – частое питание не улучшает ваш метаболизм, а только увеличивает колебания уровня сахара в крови, что еще больше затрудняет процесс похудания. Кроме того, пищеварительной системе нужен перерыв. Ешьте 2–3 приема пищи в день и старайтесь не перекусывать между ними.

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2. Уменьшите стресс. Кортизол, который вырабатывается в крови во время чрезмерного напряжения, нарушая активность инсулина, приводит к увеличению веса.

Поэтому необходимо найти свои способы расслабиться и стараться включать их в свое расписание каждый день. Это могут быть занятия спортом, йога, медитации, молитва, чтение, дыхательные упражнения и т.п.

3. Выполняйте более короткие и интенсивные серии упражнений вместо кардиотренировок.

"Экстремальные кардиотренировки самом деле способствуют удержанию жира в теле, чтобы запасать энергию для следующего такого стресса. Поэтому, когда вы делаете все более изнурительные "марши смерти", ваше тело избавляется от мышц и накапливает жир, готовясь к каждому кардио", – отметил фитнес-эксперт Бен Гринфилд.

Интервальные тренировки высокой интенсивности приводят к большей потере жира, чем кардио в устойчивом состоянии. Например, можно попробовать выполнять так называемый набор Табата. Он состоит из 8 раундов по 20 секунд упражнений по вашему выбору с последующим отдыхом всего 10 секунд, в общей сложности 4 минуты.

Такие тренировки увеличивают количество быстро сокращающихся волокон в ваших мышцах и улучшают метаболизм.

Ранее OBOZREVATEL также собрал советы "фитоняшек", которые помогут преобразоваться и поддерживать вес в норме. Во-первых, не нужно зацикливаться на еде и мечтать о ней, во вторых, стройные девушки любят здоровую пищу, поскольку это залог отличного самочувствия и энергии. Не стоит также "поощрять" себя едой или "поддерживать" в минуты грусти. Стройные девушки также никогда не мучают себя диетами и голодовками, а также не спешат есть. Более подробные советы читайте в материале.

Кроме того, чтобы сбросить лишние килограммы, следует потреблять меньше калорий, чем расходует организм, либо повысить уровень физической активности. Существует несколько секретов, которые помогут есть меньше и сделать питание более здоровым. Например, не стоит ходить за продуктами голодным, чтобы не купить много лишнего. Также позаботьтесь о том, чтобы приготовить себе еду заранее во избежание перекусов вредной пищей. Также нужно есть медленно и из правильной посуды, выпив перед приемом пищи побольше воды.

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