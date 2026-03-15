'Не бывает социальных кризисов без активации инфекционных болезней': врач-инфекционист сказала, какие эпидемии ожидают украинцев впереди

В Украине в ближайшие годы может вырасти заболеваемость вирусными гепатитами и туберкулёзом. Война, энергетический кризис и ухудшение санитарных условий создают благоприятные условия для распространения инфекций.

Кроме того, часть случаев вообще не попадает в официальную статистику. Об этом в интервью для OBOZ.UA заявила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

Медики уже фиксируют рост количества пациентов с так называемыми гемоконтактными инфекциями – прежде всего это гепатит C и гепатит B."В то же время реальные масштабы распространения могут быть значительно больше, чем показывает официальная статистика, поскольку часть людей после установления диагноза не проходит дальнейшую регистрацию в медицинской системе", – уверяет врач.

Отдельной проблемой остаются инфекции с фекально-оральным механизмом передачи. Речь идет, в частности, о гепатите A, вспышки которого периодически фиксируют в разных регионах страны. Врач напомнила, что один из масштабных случаев недавно произошел в Винницкой области.

Также медики прогнозируют увеличение заболеваемости туберкулезом, в частности среди военных. Дополнительным вызовом является распространение форм болезни, устойчивых к антибиотикам.

Сезонные факторы также могут влиять на распространение инфекций. Зимой проблемой становятся сильные холода в домах без стабильного отопления, что повышает риск тяжелых респираторных инфекций и бактериальных пневмоний.

В летний период риски могут быть связаны с перебоями электроснабжения. В случае длительных отключений холодильников и кондиционеров может нарушаться температурный режим хранения продуктов, что создает дополнительные угрозы для здоровья населения.

Есть проблемы с подготовкой системы здравоохранения к новым инфекционным вызовам. Особенно после пандемии COVID-19 стало очевидно, насколько важна эффективная система эпидемиологического надзора.

Сейчас международные эксперты, в частности Всемирная организация здравоохранения, уже предупреждали о риске новых глобальных эпидемий и возможном появлении так называемой "болезни Х". Среди потенциальных угроз также рассматривают новые штаммы птичьего гриппа с высокой летальностью.

