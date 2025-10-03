Не делайте эти ошибки: какой завтрак может разрушить иммунную систему

Здоровье иммунной системы напрямую зависит не только от того, как мы одеваемся зимой или какие витамины принимаем, но и от наших ежедневных пищевых ритуалов. Особенно важную роль играет завтрак, ведь именно он задает тон всему дню.

Некоторые безобидные привычки могут постепенно ослаблять защитные силы организма. Эксперты отмечают: зная, чего стоит избегать утром, вы сможете укрепить свой иммунитет, пишет eatthis.com.

Избыток сахара

Если вы хотите начать утро так, чтобы иммунитет работал в полную силу, стоит обратить внимание на количество сахара в завтраке.

"Сладкие хлопья, пирожные, блины или вафли содержат большое количество добавленного сахара. Его избыток со временем ослабляет работу лейкоцитов – клеток, которые отвечают за борьбу с инфекциями", – объясняет диетолог Кортни Д'Анджело.

Даже если вы не едите блины каждый день, сахар может накапливаться незаметно. "То, что мы добавляем в овсянку, в кофе или получаем из пончиков, тоже является источником добавленного сахара. Исследования подтверждают: чрезмерное количество его в рационе вредит иммунной системе", – добавляет диетолог Лорен Манакер.

Отказ от апельсинового сока

Желание избегать сахара часто заставляет людей отказываться от продуктов, которые содержат естественные его формы. Однако это может быть ошибкой.

"Ограничивая сладкое, некоторые перестают пить 100% апельсиновый сок. На самом деле он не имеет добавленного сахара, зато является источником питательных веществ, поддерживающих иммунитет. Более того, новые исследования показывают его способность уменьшать воспаление", – отмечает Манакер.

Специалист подчеркивает: даже легкое воспаление в организме повышает риск инфекций, поэтому натуральный апельсиновый сок в сочетании со сбалансированным питанием может стать хорошим дополнением к укреплению здоровья.

Дефицит витамина D

Витамин D является одним из ключевых элементов, влияющих на иммунитет. Однако его часто не хватает в утреннем рационе.

"Лосось, яйца, овсянка, молоко и некоторые соки – отличные источники этого витамина", – говорит Д'Анджело.

Важно помнить: кроме продуктов и добавок, для здоровой иммунной системы нужна сбалансированная диета и регулярные физические нагрузки.

Недостаток белка

Белок – еще один критический компонент, без которого иммунная система не работает должным образом.

"Многие блюда, например французские тосты или сладкая выпечка, содержат много углеводов и мало белка. Добавление яиц, молока или даже тофу поможет поддержать иммунитет", – отмечает Манакер.

Злоупотребление фастфудом

Постоянные визиты в McDonald's или другие сети быстрого питания также могут иметь неприятные последствия для организма.

"Фастфуд, бесспорно, удобен, но часто перенасыщен солью. А чрезмерное количество натрия в рационе напрямую связано со снижением функций иммунной системы. Поэтому лучше отдавать предпочтение блюдам без лишней соли", – говорит Манакер.

