Не говорите этого женщинам: 10 сомнительных комментариев о фигуре

В разговоре с женщинами, всегда избегайте вопросов о возрасте, весе и внешности — это личные темы, которые большинство предпочитает не обсуждать. Кроме того, комментарии о фигуре, диетах или стиле могут показаться оскорбительными, даже если сказаны с добрыми намерениями.

Чтобы не испортить отношения, контролируйте свои слова и воздерживайтесь от потенциально неприятных высказываний, сосредотачиваясь на нейтральных разговорах. Почему это важно и какие темы могут обидеть человека, рассказали в Eat This, Not That.

Вопросы о весе

Не спрашивайте женщину о ее весе. В конце концов, это не ваше дело, особенно если вы не врач или инструктор по безопасности. Избегайте неудобных вопросов и поддерживайте разговор, выбирая более приятные и нейтральные темы.

Намеки и вопросы о беременности

Не делайте предположений о беременности, если женщина сама об этом не сказала. Даже если вам это кажется очевидным, ошибка может быть неприятной. А потому лучше просто проявите вежливость, например предложите место в транспорте без лишних слов и комментариев.

Комплимент спортивному телосложению

Комментарии о телосложении могут быть восприняты неоднозначно, даже если вы хотите сделать комплимент. Многие спортсмены выглядят массивно из-за мышц, но не все этим вполне довольны. Таким образом лучше избегать любых замечаний относительно строения тела, чтобы не поставить человека в неловкое положение.

Советы по рациону

Не стоит давать советы по похудению, если вас об этом не просили. Человек мог уже испробовать множество диет или просто чувствовать себя комфортно в своем теле. Вы не можете знать о его здоровье лучше врача, а потому лучше избегать таких тем.

Рекомендации по одежде по типу фигуры

Не комментируйте ее фигуру, поскольку это может прозвучать как критика. Модные советы лучше оставить стилисту или тому, кто хорошо знает ее вкусы. Если вы не уверены, что ваш комментарий будет уместным, лучше вообще его не говорить.

Подбирать корректные определения к типу фигуры

Избегайте описаний чужой фигуры, даже если хотите сделать комплимент. Вместо нейтральности такие слова могут вызвать дискомфорт или показаться неудачными. Лучше сосредоточиться на чертах характера или достижениях, чтобы избежать неловких ситуаций.

Угадывать размер

Не делайте предположений о размере одежды — это личная вещь, которую не все готовы обсуждать. Неудачное предположение может вызвать неудобство или обиду. Поэтому лучше вообще избегать таких тем и сосредоточиться на комплиментах, не касающихся размеров.

Одобрять пышные формы

Не стоит оценивать женские тела по форме или размеру — все люди разные, и это нормально. Осуждение как худых, так и полных только создает лишние комплексы. Принимайте разнообразие, и не навязывайте стереотипы.

Допускать в высказывании сексизм и фетишизм

Не стоит акцентировать на чьем-то теле — это личное пространство человека. Люди любого телосложения находят партнеров без посторонних комментариев. Поэтому, уважайте личные границы и избегайте лишних замечаний.

Сравнение

Сравнение всегда лишает радости, особенно когда речь идет о других людях. Даже положительные сравнения могут вызвать дискомфорт, если они сосредоточены на физических особенностях. Избегайте оценивания или сравнения внешности, чтобы не вызвать чрезмерного осознания себя у другого человека.

