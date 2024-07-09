Не хватает всех питательных веществ: недостатки веганской диеты

В последние годы веганская диета приобретает популярность. В частности, такой образ жизни имеет ряд преимуществ, в частности, такое питание может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако существуют определенные недостатки.

Об этом сообщил врач Крис Завос. Он отметил, что существуют определенные питательные вещества, которые сложно получить в достаточном количестве только из растительных источников.

Питательные вещества, которых может не хватать в веганской диете

Витамин В12

К симптомам витамина относятся усталость, слабость, анемия, неврологические проблемы. В общем, В12 содержится в продуктах животного происхождения.

Кальций

Содержит в молочных продуктах. К симптомам дефицита относятся остеопороз и переломы костей.

Омега-3 жирные кислоты

В основном омега-3 жирные кислоты встречаются в рыбе. Симптомы дефицита – когнитивные проблемы, сухость кожи, боли в суставах.

Белок

Содержится во многих растительных продуктах, однако этим трудно удовлетворить ежедневные потребности. К симптомам дефицита относятся усталость, ослабленная иммунная система.

Цинк

Цинк на растительной основе усваивается хуже, чем из продуктов животного происхождения. Симптомы дефицита – ослабленная иммунная система, ухудшение заживления ран.

Йод

Йод содержится в морепродуктах и молочных продуктах. В то время как растительные источники ограничены.

Витамин К2

Содержится в продуктах животного происхождения. При дефиците может возникнуть повышенный риск остеопороза и сердечно-сосудистых проблем.

Холин

Встречается в продуктах животного происхождения. Симптомы дефицита – дисфункция печени, когнитивные проблемы.

Таурин

Содержится в продуктах животного происхождения, особенно в мясе и морепродуктах. При дефиците возникают сердечно-сосудистые проблемы, нарушение производства желчной соли.

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