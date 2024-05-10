Не нужен тренер: как заниматься йогой с помощью приложений

Если вы только делаете первые шаги в занятии йогой, не обязательно посещать групповые занятия. Благодаря развитию технологий, вы можете иметь под рукой специальные профессиональные пособия.

Для занятия йогой следует использовать мобильные приложения, содержащие пособия о том, как начать заниматься йогой дома. OBOZ.UA предлагает варианты приложений для пользователей операционной системы Android.

Insight Timer

Этим приложением уже пользуется 18 миллионов пользователей. Он предлагает бесплатные занятия йогой и более 40 000 медитаций. Профессиональный уровень наставников поражает, ведь приложение имеет около 9000 учителей. Следует отметить, что все занятия йогой бесплатны, но студентам предлагается оставить пожертвование после занятий. Это приложение доступно для бесплатной загрузки в Google PlayStore.

The Underbelly

Это ведущее приложение для йоги разработано всемирно признанным преподавателем йоги Джессамин Стэнли. Он идеально подойдет для людей, желающих заниматься йогой, наслаждаясь комфортом своих домов. Проект предполагает, что не важны физические советы человека или уровень физической подготовки, чтобы начать заниматься йогой.

Yogaia

Особенность этого популярного приложения состоит в том, что он дает пользователям возможность выбирать из примерно 100 уроков в прямом эфире еженедельно. Здесь максимально взаимодействие между студентами и учителем благодаря тому, что только определенное количество студентов может зарегистрироваться на каждую сессию. Пользователи также могут загружать предыдущие сеансы.

Sarva Yoga

Это приложение разработано для похудения и релаксации и предлагает 25 различных форм йоги и практик. Здесь можно найти персонализированные программы, например Йога для лечения, Йога для лечения боли в спине и Йога для основного здоровья. Здесь также можно найти несколько сеансов, которых следует ждать каждый день, каждый из которых проводит опытный инструктор.

Ежедневная йога: предлагает более 500 асан, 200 занятий йогой под руководством

Daily Yoga

Это приложение предлагает более 500 асан и 200 занятий йогой под руководством инструкторов по йоге мирового уровня. Здесь можно выбрать процедуры с тремя разными вариантами интенсивности по выбору. В приложении загружены сеансы для начинающих и опытных пользователей. Есть возможность ознакомиться с отзывами экспертов по разным процедурам и время от времени отслеживать уровень своей физической подготовки в приложении.

Glo

Пользователи могут ознакомиться с различными стилями йоги, пилатеса и сеансов медитации. Здесь можно настроить свои упражнения в соответствии со своим комфортом, а для каждого уровня упражнений есть 16 стилей. Есть возможность выбрать от базовых занятий йогой для начинающих до продвинутых сеансов.

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