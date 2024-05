Не покупайте 'резиновую подошву': эксперт рассказал, как заказать идеальный стейк

Одним из самых популярных блюд в ресторанах есть стейки, приготовленные с совершенным мастерством. В заведениях питания их готовят не только профессионально, но и вкусно.

Профессиональные шеф-повара дали советы о том, что вам может понадобиться, когда вы собираетесь отведать это блюдо.

Узнайте свежий стейк и откуда он родом

Для начала выясните, происхождения мяса, из которого вам будут готовить. Вы можете либо попробовать найти эту информацию на сайте ресторана, прежде чем прийти, либо спросить, когда приедете. Также важно узнать, откуда поступает еда и свежая ли, местная или когда-то замороженная.

Узнайте, как это будет готовиться

Чтобы быть определенным в конечном итоге, важно учитывать, как на самом деле будет приготовлен ваш стейк. Ведь есть несколько способов – его можно жарить на сковороде, на гриле или готовить на живом огне. К примеру, если вам не нравится вкус угля, избегайте стейков, приготовленных на гриле.

Знайте "модные слова"

Иногда в меню используются фразы, которые вы не можете знать, поэтому это может запутать процесс заказа. Например, ключевое слово, которое многие ищет, это то, сколько говядина выдержана в сухом состоянии, ведь тогда продукт имеет более концентрированный вкус и более нежную структуру. Говядина, выращенная травой, является еще одним фаворитом, а это значит, что говядина будет песней и будет прекрасный землистый вкус.

Узнайте, какой срез вы предпочитаете

Одна из важнейших вещей, которую нужно знать, когда заказываете стейк, – это то, какую нарезку вы ищете. Специалисты говорят, что лучше обращать внимание на филе миньон, нью-йоркскую ленту, филе и стейк Рибай, которые являются хорошими кусками говядины. Рибай — это лучший кусок говядины, поскольку у него самый лучший мраморный жир, но некоторые люди предпочитают более песенный вкус филе, отмечают шеф-повара. Однако будьте открыты для различных кусков говядины и задавайте много вопросов. Стейки из ранчо – это хорошие стейки на каждый день, а короткие ребрышки и грудинка великолепны, если их тушить.

Определитесь с температурой

И, наконец, вы должны узнать, с какой температурой вам будут готовить стейки. Обычно существует пять стандартных температур: rare, medium-rare, medium, medium-well и well-done. Некоторые специалисты рекомендуют есть первичные куски среднего накаливания, потому что именно тогда стейк наиболее нежный и ароматный. Основные отрезы включают боковину, ребра, грудинку, корейку и голову. Важно также отметить, что чем выше температуры вы готовите, обычно тем жестче оно становится. Однако некоторые куски говядины требуют более продолжительного процесса приготовления, а-ля тушения, из-за их мышечной структуры.

Что важно знать

Хотя нет неправильной температуры для употребления стейка, хорошо пропеченный не принесет вам лучших впечатлений. Ведущие шеф-повара говорят, что хорошо прожаренный стейк – это пустая трата хорошего куска мяса. Причина в том, что мясо вкус, жир, сок и способствует твердой сухой текстуре.

