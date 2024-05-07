Не получается расслабиться? 5 поз йоги, избавляющие от стрессов и тревог

Стрессы, страхи и тревоги – постоянные спутники современного человека. Благодаря им мы находимся большую часть времени в состоянии напряжения. И если не пытаться изменить ситуацию, организм банально "перегорит", и на вас обрушатся всевозможные болезни.

Йога – универсальное средство, избавляющее от стрессов. Она хороша тем, что подходит и для новичков, и для профессионалов. В этой статье OBOZ.UA расскажет о 5 простых асанах, успокаивающих и расслабляющих ум.

Сукхасана или легкая поза

Сукхасана означает "сидеть в позе непринужденно, наблюдая за дыханием".

Сначала сядьте прямо, скрестив ноги, с прямым позвоночником и положив руки на каждое колено. Расслабьте стопы, бедра и ляжки.

Теперь, сосредоточившись и закрыв глаза, почувствуйте свое дыхание и сконцентрируйтесь на нем.

Марджарьясана и битиласана (поза кошки и коровы)

Поза кошки и коровы выполняется в паре для растяжки тела.

Начните с позиции на столе, выровняв плечи над запястьями и бедрами над коленями.

Поза коровы: вдохните и поднимите подбородок и грудь вверх. Напрягите мышцы живота и ягодиц.

Поза кошки: на выдохе опустите подбородок к груди. Расслабьте живот и ягодицы.

Повторите это 3-5 раз.

Уттанасана или прогиб вперед стоя

Встаньте прямо, положив руки на бедра. Вдохните.

На выдохе медленно наклонитесь вперед, отводя бедра и копчик назад. Согните колени, чтобы не получить травму.

Грудь и живот должны находиться перед бедрами, а руки – на земле, рядом со стопами. Задержитесь в этой позе.

Вдохните, положите руки на бедра и медленно поднимитесь вверх.

Баласана или поза ребенка

Встаньте на колени на пол. Сядьте на пятки так, чтобы большие пальцы ног касались друг друга.

Колени держите на ширине бедер. Вдохните. На выдохе наклонитесь вперед и опустите лоб к полу.

Положите руки перед собой ладонями вниз. Вдохните и втяните живот внутрь. Задержитесь в этой позе.

Выдохните и медленно вернитесь в положение сидя. Расслабьтесь.

Тадасана или поза горы

Встаньте, держа ноги вместе. Вытяните обе руки вперед. Сцепите пальцы и поверните запястья наружу.

Не сгибаясь, поднимите руки прямо над головой.Теперь медленно поднимите пятки и балансируйте на носках.

Задержитесь в этом положении на 20 секунд. Верните пятки на землю. Отпустите замок и верните руки в исходное положение.

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