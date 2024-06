Не солите пищу после приготовления: как это влияет на здоровье

Соль всегда считалась вредной для здоровья сердечно-сосудистой системы. По словам Eatthis, чтобы избежать гипертонии и болезни сердца, нам часто советуют соблюдать диету с низким содержанием натрия.

Однако последние исследования показывают, что для уменьшения риска сердечных осложнений может и не потребоваться значительное сокращение потребления натрия. Простое решение предлагается в статье, опубликованной в Journal of the American College of Cardiology: не солите пищу после приготовления.

В исследовании изучались пищевые привычки 176570 человек из Великобритании и оценивалась связь между добавлением дополнительной соли и сердечной недостаточностью и другими сердечно-сусудистыми заболеваниями (ССЗ), включая инсульты. За этот период исследователи отметили удивительную связь между частотой добавления соли и сердечным благополучием. Участники, которые реже добавляли соль в пищу и соблюдали диету DASH (диетические подходы к остановке гипертонии), имели меньше случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

Таким образом, для снижения артериального давления (АД) необходимо придерживаться питания с высоким содержанием кальция, магния и калия, а также ограничивать насыщенные жиры, добавленные сахара и ионы натрия. Рекомендованное количество потребления соли для диеты DASH составляет около 2300 мг/сут или почти одну чайную ложку поваренной соли. Участники, почти или никогда не добавлявшие соль, но соблюдавшие диету DASH, имели самый низкий уровень сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, хотя существовала сильная связь между добавлением поваренной соли после приготовления пищи и сердечной недостаточностью, никакой связи с возникновением инсульта не было обнаружено. Независимо от факторов образа жизни или исходных состояний люди, употреблявшие мало соли, продемонстрировали значительно меньший риск ССЗ. Сочетание низкой частоты употребления соли с DASH дало минимальные общие риски.

Этот вывод также показывает, когда следует добавлять соль в блюда, которые мы готовим. К примеру, даже если вы посыпаете нею еду после подачи на стол, это имеет значительный эффект.

Следовательно, эти открытия означают, что отказ от привычки добавлять соль в готовую пищу и DASH-диета значительно снизят количество сердечных осложнений. Однако важно помнить, что потребности в здоровье могут отличаться у разных людей, поэтому всегда консультируйтесь с врачом перед тем, как вносить какие-либо существенные изменения в свой рацион питания.

