Не совсем безопасный напиток: медик объяснил, как чай может навредить организму
Многие люди считают чай одним из самых безопасных напитков для здоровья, однако врачи советуют не терять бдительность. Некоторые популярные чайные привычки могут негативно влиять на работу кишечника, печени и даже качество сна.
Гастроэнтеролог Саурабх Сети, который учился в Гарварде, объяснил, каких ошибок следует избегать любителям чая. Среди них – употребление напитка натощак, избыток сахара и слишком горячий чай, пишет express.co.
Миллионы людей ежедневно начинают утро с чашки чая. Гастроэнтеролог призвал своих подписчиков внимательнее относиться к чайным привычкам.
"Я сертифицированный гастроэнтеролог, и вот семь худших привычек употребления чая, которые разрушают ваш кишечник и печень", – отметил врач.
Первой опасной привычкой он назвал употребление чая натощак. По словам медика, чай может раздражать слизистую оболочку желудка из-за кофеина, танинов и кислотности напитка. Это нередко провоцирует изжогу, тошноту, кислотный рефлюкс и дискомфорт в животе. Кроме того, чай обладает мочегонным эффектом, из-за чего организм быстрее теряет жидкость, а усвоение железа может ухудшаться, особенно у людей с анемией.
Также врач советует ограничить сладкие чаи, в частности холодный чай и чай с молоком. Он пояснил: "Холодный чай или чай с молоком может содержать 30-40 граммов сахара. Избыток сладких напитков повышает риск развития диабета и неалкогольной жировой болезни печени.
Отдельно Саурабх Сети предостерег от чрезмерного увлечения "детокс"-чаями и чаями для похудения. По его словам, эффект похудения в таких продуктах часто обеспечивают слабительные компоненты. Слишком частое употребление подобных средств может привести к обезвоживанию, нарушению баланса электролитов и проблемам с кишечником. Именно поэтому важно строго придерживаться рекомендованной дозировки.
Еще одним риском врач назвал чрезмерное потребление экстрактов зеленого чая. Хотя зеленый чай считается полезным благодаря антиоксидантам и полифенолам, добавки на его основе могут создавать нагрузку на печень. Медик подчеркнул, что в редких случаях это даже связывают с токсическим поражением органа.
Не менее важно обращать внимание и на температуру напитка. Доктор Сети советует не пить чай горячее 65°C. Исследования китайских учёных показали, что регулярное употребление слишком горячего чая может быть связано с повышенным риском развития рака пищевода.
Врач также не рекомендует пить черный или зеленый чай поздно вечером. Хотя кофеина в чае меньше, чем в кофе, он все равно может влиять на сон. Из-за этого организм не успевает полноценно восстанавливаться ночью, что негативно сказывается на работе печени и кишечника
Последним пунктом в списке стал популярный бабл-чай. Медик объяснил, что такие напитки содержат много сахара и "скрытых калорий". Крахмалистые шарики тапиоки в сочетании со сладкими сиропами могут способствовать развитию инсулинорезистентности и жировой болезни печени.
В завершение врач отметил, что главное – соблюдать баланс, контролировать количество сахара в напитках и в целом поддерживать здоровый образ жизни.
