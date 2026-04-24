Не стоит пить перед сном: какой популярный напиток разрушает ночной отдых

Качество сна напрямую влияет на самочувствие, настроение и продуктивность в течение дня. Однако многие люди даже не подозревают, что причиной бессонницы могут быть привычные вещи из повседневной жизни.

Одним из таких факторов является питание и напитки, которые мы потребляем, в частности в вечернее время. Эксперты отмечают в Parade: один популярный напиток может существенно ухудшать ночной отдых.

Самый известный "враг" сна – кофеин. Именно поэтому кофе, матча, энергетики или даже шоколад во второй половине дня могут незаметно ухудшать засыпание и качество ночного отдыха.

Впрочем, кофеин – не единственный пищевой фактор. У некоторых людей томатные соусы, мята, цитрусовые, острые блюда или газированные напитки провоцируют кислотный рефлюкс. Боль и дискомфорт в таком случае могут просто не дать заснуть.

Но даже если вы уже знаете о влиянии кофеина и не имеете проблем с кислотностью, в рационе может оставаться еще один скрытый фактор, который разрушает сон – и врачи-сомнологи регулярно это подтверждают в своей практике.

Популярный напиток, который ухудшает сон

Врач остеопатии, невролог и специалист по сну Энн Мари Морс объясняет, что чаще всего люди самостоятельно используют как "успокоительное средство" алкоголь, ведь он действительно вызывает сонливость и помогает быстрее заснуть. Однако это лишь иллюзия пользы.

"Алкоголь подавляет фазу быстрого сна (REM-сон) – именно ту стадию, которая отвечает за яркие сны, память, эмоциональную обработку, креативность и настроение", – отмечает Морс.

Научные данные это подтверждают. Обзор 2025 года, опубликованный в Sleep Medicine Reviews, показал: чем больше алкоголя потребляет человек, тем сильнее нарушается REM-фаза.

Хоть алкоголь и может ускорить засыпание, сон при этом становится поверхностным и менее восстановительным. Из-за этого люди чаще просыпаются ночью. Врач добавляет: "Алкоголь также имеет мочегонный эффект, поэтому учащается потребность вставать в туалет ночью".

Кроме того, алкоголь расслабляет мышцы верхних дыхательных путей, что повышает риск храпа и апноэ сна.

Почему бокал перед сном – не выход?

Даже если алкоголь помогает заснуть, эффект быстро исчезает. Об этом говорит доктор философии, исследователь сна и психолог Майкл Градисар: "Хоть алкоголь и имеет успокаивающий эффект в начале, со временем организм адаптируется. Людям нужна все большая доза, чтобы получить тот же эффект сонливости", – объясняет он.

Влияет ли алкоголь, выпитый рано вечером?

Многие считают, что бокал вина за ужином или коктейль задолго до сна не повредит. Но эксперты предупреждают: это не совсем так.

Морс отмечает, что в среднем организм перерабатывает примерно один стандартный алкогольный напиток за час. Поэтому даже раннее употребление может повлиять на ночной сон, ведь остаточные эффекты алкоголя или его "откат" способны активизироваться именно во время засыпания.

Врач также обращает внимание на размер порций: "150 мл вина считаются стандартным напитком. Но дома или в ресторане порция часто составляет 180-270 мл, и человек фактически выпивает больше, чем думает", – объясняет врач.

Как расслабиться без алкоголя?

Если алкоголь долгое время использовался как способ "быстрее заснуть", отказ может быть непростым. Градисар предупреждает: "После уменьшения или прекращения употребления алкоголя сон может временно ухудшиться, прежде чем улучшится. Это часто демотивирует людей".

В то же время он отмечает, что постепенное сокращение – лучший путь к стабильному улучшению сна. А при длительном или интенсивном употреблении важно обсудить изменения с врачом.

Чтобы заменить вечерний алкогольный ритуал, Морс советует безалкогольные альтернативы – пиво, вино или напитки без спирта. В то же время стоит внимательно следить за содержанием сахара и кофеина. Также полезными могут быть травяные чаи – ромашка, мелисса или пассифлора, которые способствуют расслаблению.

Ритуалы, которые помогают заснуть

Для подготовки организма ко сну експертка рекомендует простые практики: 5-10 минут медленного диафрагмального дыхания или короткую медитацию. Легкая растяжка или йога также помогают снять мышечное напряжение.

После этого стоит приглушить свет, отложить гаджеты и заняться спокойной активностью – например, чтением. Это помогает мозгу естественно перейти в режим отдыха.

