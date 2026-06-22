Не только для иммунитета: ученые обнаружили неожиданную пользу капусты кале

Капуста кале давно считается одним из самых полезных листовых овощей благодаря высокому содержанию витаминов и антиоксидантов. Она помогает поддерживать иммунитет, здоровье костей и нормальную работу организма.

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Однако мало кто знает, что этот популярный суперфуд может положительно влиять и на сердечно-сосудистую систему. Диетологи объяснили eatthis.com, благодаря какому питательному веществу кале может способствовать защите сердца и сосудов.

Одним из самых ценных свойств кале эксперты считают его пользу для сердечно-сосудистой системы. Основная причина – высокое содержание витамина К.

"На самом деле одна чашка сырой капусты кале обеспечивает почти 100% суточной потребности в витамине К", – объясняет диетолог Эми Гудсон.

Для сравнения: такое же количество салата айсберг обеспечивает лишь около 11% рекомендуемой суточной нормы витамина К.

Почему витамин К важен для сердца?

Витамин К относится к жирорастворимым витаминам и участвует во многих жизненно важных процессах. Он необходим для нормального свертывания крови и поддержания прочности костной ткани. Однако последние исследования показывают, что этот нутриент также может играть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

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Одним из факторов развития сердечных заболеваний является кальцификация сосудов – процесс, при котором на стенках артерий накапливаются кальциевые отложения. Из-за этого сосуды становятся более жесткими, а риск их закупорки возрастает.

По данным ученых, витамин К способствует выработке матриксных Gla-белков (MGP), которые помогают организму сдерживать кальцификацию артерий.

"Кроме того, витамин К может способствовать поддержанию нормального артериального давления, препятствуя накоплению минералов в стенках сосудов. Благодаря этому сердцу легче перекачивать кровь по всему организму", – отмечает Гудсон.

Хотя учёные продолжают изучать влияние витамина К на сердце, результаты уже проведённых исследований выглядят многообещающими. Особенно заметную пользу от достаточного потребления этого витамина могут получить люди с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и пациенты с заболеваниями почек. Некоторые исследования также указывают, что его действие может усиливаться в сочетании с витамином D.

Как включить капусту кале в рацион?

Тем, кому нравится вкус этой зелени, можно использовать её в различных блюдах – от овощных запеканок до домашних гарниров и салатов.

Если же вкус кале кажется слишком специфическим, диетологи советуют добавлять его в фруктовые смузи с молоком или смешивать с блюдами, которые уже присутствуют в семейном меню. Например, измельченные листья можно добавлять в соусы для пасты, овощные рагу или использовать в качестве начинки для пиццы. Также кале хорошо смакует после легкой обжарки.

Независимо от способа приготовления, даже одна порция этого овоща обеспечивает организм ценными питательными веществами и может положительно влиять на здоровье сердца.

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