Не только для спортсменов: в чем польза креатина для здоровья человека

Креатин содержится в мясе и рыбе, также может вырабатываться организмом человека. В общем, это соединение синтезируется в печени, почках и поджелудочной железе. Более того, его можно получить из специальных добавок.

Об этом сообщил врач Крис Завос. По его словам, организм человека превращает креатин в креатинфосфат или фосфокреатин и сохраняет его в мышцах. Это соединение способствует повышению энергии во время тренировок.

Добавки креатина наиболее популярны среди спортсменов, поскольку он способствует увеличению мышц. Однако реакция на эту добавку может быть разной. Согласно исследованию, те, кто имеют естественно высокие запасы креатина, могут не ощутить нужные эффекты с повышением энергии.

Польза креатина для здоровья за пределами спортзала:

Болезни сердца

Добавки креатина могут способствовать снижению уровня триглицеридов.

Борьба с раком

Согласно ранним исследованиям, креатин может обладать противоопухолевыми свойствами.

Хроническое обструктивное заболевание легких (ХОБЛ)

Добавки креатина могут увеличить мышцы, силу и улучшить общее состояние здоровья людей с ХОБЛ.

Болезнь Паркинсона

Креатин демонстрирует перспективу улучшения физической способности и настроения у людей с болезнью Паркинсона.

Боковой амиотрофический склероз (БАС)

Креатин проявляет потенциальные терапевтические преимущества в замедлении прогрессирования БАС и улучшении качества жизни пациентов.

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