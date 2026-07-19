Не только для здоровья: эксперты объяснили, как фрукты помогают похудеть

Фрукты не только разнообразят повседневный рацион, но и могут стать надежными помощниками в борьбе с лишним весом. Благодаря высокому содержанию клетчатки, витаминов и антиоксидантов они помогают дольше сохранять чувство сытости и поддерживают здоровый обмен веществ.

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Научные исследования показывают, что регулярное употребление фруктов положительно влияет на контроль веса и общее состояние организма. Эксперты назвали eatthis.com пять причин, почему стоит чаще включать фрукты в свой ежедневный рацион.

Помогают легче поддерживать здоровый вес

Во время похудения люди часто сосредотачиваются на продуктах, от которых приходится отказываться. Однако не менее важно обратить внимание на то, что можно есть без лишних переживаний. Именно к таким продуктам относятся фрукты.

Одно из исследований показало, что люди, которые после похудения ежедневно употребляли более пяти порций фруктов и овощей, регулярно проходили около 10 тысяч шагов и контролировали свой вес, не только сохранили достигнутый результат в течение года, но и продолжили постепенно худеть.

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Антиоксиданты поддерживают организм

Фрукты содержат большое количество антиоксидантов – природных соединений, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы, уменьшают воспалительные процессы и защищают клетки от повреждений.

Результаты одного из исследований показали, что женщины, которые в течение восьми недель придерживались рациона с большим количеством фруктов, не только сбросили часть лишнего веса, но и снизили уровень "плохого" холестерина и показатели окислительного стресса.

Специалисты советуют включать в меню различные виды фруктов. Разнообразие обеспечивает поступление полифенолов и других биологически активных веществ, которые действуют комплексно и могут приносить больше пользы, чем отдельные пищевые добавки.

Способствуют здоровому индексу массы тела

Ученые также обнаружили взаимосвязь между количеством фруктов в рационе и индексом массы тела (ИМТ). Чем больше фруктов регулярно употребляли участники исследования, тем ниже был их ИМТ и тем успешнее они избавлялись от лишнего веса.

Интересно, что этот эффект наблюдался независимо от того, придерживался ли человек низкожирной или высокобелковой диеты. Исследователи предполагают, что положительное влияние фруктов связано не только с чувством сытости и меньшей калорийностью рациона, но и с особым сочетанием питательных веществ, которое может положительно влиять на обмен веществ.

Клетчатка помогает дольше оставаться сытыми

Одним из главных преимуществ фруктов является высокое содержание клетчатки. Именно она способствует длительному ощущению сытости, что помогает реже перекусывать и легче контролировать суточную калорийность.

Многолетние научные исследования подтверждают: увеличение количества клетчатки в рационе способствует как похудению, так и поддержанию здоровой массы тела. В одном из долгосрочных исследований участники, перешедшие на питание с большим количеством фруктов, овощей и клетчатки и ограничившие потребление жирной пищи, за четыре года похудели примерно на 1–2 кг больше, чем люди, не изменившие своих пищевых привычек.

Помогают есть медленнее

Свежие фрукты обычно нужно тщательно пережевывать, а это естественным образом замедляет процесс приема пищи. Медленное питание дает организму больше времени, чтобы подать сигнал о насыщении.

В ходе одного из экспериментов люди, придерживавшиеся низкокалорийного рациона с большим количеством свежих фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и бобовых, ели медленнее, реже переедали и в целом потребляли меньше калорий, чем участники, которые питались более калорийной пищей.

Специалисты отмечают, что фрукты могут стать эффективной частью сбалансированного питания. В сочетании с регулярной физической активностью и здоровыми привычками они помогают контролировать аппетит, поддерживать нормальную массу тела и улучшать общее состояние здоровья.

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