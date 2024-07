Не только холестерин: почему вредно есть сливочное масло

Известная поговорка говорит о том, что кашу маслом не испортишь, однако диетологи говорят о том, что слишком много этого молочного продукта может навредить. Ведь этот классический кулинарный продукт сделан из жировых и белковых компонентов взбитых сливок.

Вы можете использовать как есть, а также масло идеально подходит для того, чтобы намазать кусок тоста или растопить его на сковороде. В то же время специалисты говорят о некоторых оговорках, пишет издание Eat This Not That .

Здоровье вашего организма может улучшиться

По словам диетологов, употребление масла может укрепить иммунитет, улучшить уровень сахара в крови и улучшить здоровье сердца и костей, если вы выберете сливочное масло. "Сливочное масло богато конъюгированной линолевой кислотой (CLA), которая, как показали исследования, может уменьшить воспаление и повысить иммунитет", — объясняют специалисты. Однако важно помнить, что эта пища все равно высококалорийна и содержит много жира. Поэтому рекомендуется есть его в небольших количествах, чтобы предотвратить увеличение веса и негативные последствия для здоровья.

Вы можете набрать вес

Не стоит забывать, что сливочное масло имеет высокую калорийность, ведь каждая столовая ложка имеет более 100 калорий, поэтому если вы положите масло на сковороду с яйцами и намажете им тосты во время завтрака, добавьте его в ломтик хлеба с салатом во время обеда и добавьте его к макаронам во время ужина, это быстрый путь к большей талии. Если вам кажется, что вы всегда добавляете масло, попробуйте заменить его на альтернативные средства для приготовления пищи.

Ваш кишечник может извлечь пользу

Известно, что масло богато бутиратом — жирной кислотой с короткой цепью, которая также производится "хорошими" бактериями в вашем кишечнике. Это помогает улучшить здоровье кишечника, пищеварение и уменьшает воспаление. Специалисты также предполагают, что масло может помочь при синдроме раздраженного кишечника.

Вы можете увеличить риск сердечных заболеваний и инсульта

В то же время уточняется, что сливочное масло имеет высокое содержание насыщенных жиров: 14 граммов насыщенных жиров в двух столовых ложках, что больше ежедневной рекомендуемой максимальной дозы в 13 граммов. Следовательно, употребление слишком большого количества насыщенных жиров может повысить "плохой" холестерин ЛПНП в вашем теле, поэтому риск сердечных заболеваний и инсульта возрастает, когда уровень холестерина ЛПНП высок.

Вы можете увеличить риск развития деменции

Также нужно помнить о том, что переедание сливочного масла увеличивает количество висцерального жира, что, в свою очередь, может повлечь за собой сокращение мозга и увеличить риск развития деменции. "Умеренность – это ключ; переизбыток любой пищи, особенно пищи с высоким содержанием жира и калорий, как масло, увеличивает жир на животе", — добавляют диетологи.

