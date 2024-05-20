Не только хорошая кровать: главные секреты качественного сна

Врачи утверждают, что здоровый сон является одной из главных основ устойчивого здоровья человека. В то же время недосыпание или плохое качество сна могут привести ко многим проблемам со здоровьем.

Как правило, специалисты рекомендуют 7-9 часов спокойного ночного отдыха, чтобы поддерживать ваше психическое и физическое здоровье. OBOZ.UA предлагает несколько советов, которые помогут вам крепко спать.

Соблюдайте фиксированный график сна

Поддержка регулярного спящего режима является ключевой для ваших биологических часов и общего качества отдыха. Просыпайтесь и ложитесь спать в одно и то же время каждый день, даже на выходных. Это поможет настроить внутренние часы и улучшить качество сна. Чтобы легче заснуть, сделайте ритуал перед сном: начните читать или послушайте спокойную музыку.

Подготовьте хорошие условия для сна

Для качественного сна создайте комфортную среду в вашей спальне. Во избежание отвлечений выключите телефон, ноутбук и другие электронные устройства. Рассмотрите использование медицинских затычек для ушей, чтобы избавиться от лишних шумов. Инвестируйте в качественный матрас, ведь неправильный выбор может мешать спать и вызывать дискомфорт.

Начните тренироваться

Физические упражнения в течение дня способствуют лучшему сну ночью. Регулярная физическая активность помогает организму настроиться на отдых, избегайте интенсивных тренировок непосредственно перед сном. Также сведите к минимуму дневную дрему, поскольку она может мешать быстро уснуть вечером.

Настройте освещение

Правильная настройка освещения в вашем доме может значительно повлиять на качество сна. Избегайте яркого света перед сном и отдайте предпочтение мягкому, теплому освещению. Также следует избегать вредных привычек, таких как курение, употребление алкоголя и чрезмерное потребление кофеина, поскольку они могут привести к бессоннице или плохому качеству сна.

Ранее OBOZ.UA рассказал, можно ли спать ногами к окну.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.