Не только масло: кардиологи назвали метод приготовления, который вредит сосудам

Здоровье сердца в значительной степени зависит от ежедневного рациона, но не менее важным является и способ приготовления пищи. Некоторые кулинарные методы способны существенно менять питательную ценность продуктов и их влияние на организм.

Кардиологи предупреждают, что популярный способ приготовления может вредить артериям даже больше, чем сливочное масло. Эксперты объяснили parade.com, почему это происходит и какие альтернативы стоит выбирать, чтобы поддерживать здоровье сердца.

"В зависимости от того, готовится ли ваша пища на пару, варится, жарится или запекается на гриле, могут возникать значительные различия в калорийности блюда, сохранении питательных веществ и даже в формировании потенциально вредных химических соединений", – объяснил кардиолог Ченг-Хан Чен.

По словам специалистов, некоторые методы приготовления могут особенно негативно влиять на состояние артерий.

"Артерии – это кровеносные сосуды, которые выполняют роль транспортных магистралей организма, доставляя насыщенную кислородом кровь от сердца к тканям и органам. Со временем в них могут накапливаться холестерин, жир и кальций, образуя липкую массу – бляшку", – рассказывает кардиолог Крейг Басман.

Басман объясняет, что этот процесс называется атеросклерозом. Он приводит к постепенному затвердеванию и сужению артерий, что ограничивает кровоток.

"Бляшка также может разрываться и вызывать образование тромбов, которые полностью перекрывают кровоток ниже по течению. Если это происходит в сосудах, питающих сердце, возникает сердечный приступ. Если же в сосудах мозга – развивается инсульт", – добавляет врач.

Хотя некоторые кулинарные техники делают блюда более аппетитными, кардиологи советуют быть осторожными с одним особенно популярным методом приготовления.

"Регулярное приготовление пищи во фритюре способствует образованию окисленных частиц ЛПНП, которые со временем могут приводить к формированию бляшек в артериях", – предупреждает кардиолог Каришма Патва.

Доктор Басман соглашается с этим мнением.

"Постоянное употребление жареной пищи может негативно влиять на состояние артерий. Даже если вы выбираете питательные продукты, например рыбу или нежирную курятину, приготовление во фритюре существенно меняет их пищевой профиль", – отмечает он.

Исследование, опубликованное в 2021 году в журнале Heart, показало: регулярное потребление жареных продуктов связано с увеличением риска ишемической болезни сердца более чем на 20%, сердечной недостаточности – на 37%, а инсульта – также на 37%.

Кардиолог-диетолог Мишель Рутенштейн объясняет, что проблема заключается в самом процессе жарки.

"Когда масла, особенно богатые полиненасыщенными жирами, например соевое или кукурузное, многократно нагревают до высоких температур, они начинают разрушаться. Структура жиров меняется, что может приводить к образованию трансжирных кислот и других продуктов окисления", – говорит она.

Американская ассоциация сердца рекомендует ограничивать потребление насыщенных жиров до 6% от суточной калорийности. Однако специалисты подчеркивают: речь не идет о том, чтобы заменить все на сливочное масло.

"Сливочное масло содержит много насыщенных жиров, поэтому его также следует потреблять умеренно", – отмечает врач Патва.

Однако, по словам врачей, если человек чаще ест продукты, жареные во фритюре, чем использует сливочное масло, это может нанести больший вред артериям. В то же время полностью отказываться от таких блюд не обязательно.

"Все должно быть в меру. Основу рациона должно составлять здоровое для сердца питание, но иногда можно позволить себе любимые блюда, чтобы не чувствовать строгих ограничений", – отмечает Патва.

Как жареная пища влияет на артерии?

По словам доктора Басмана, продукты, приготовленные во фритюре, часто содержат значительное количество насыщенных и трансжиров, которые повышают уровень ЛПНП – так называемого "плохого" холестерина.

"Избыток этого холестерина способствует накоплению бляшек в сосудах и ускоряет развитие атеросклероза. Из-за сужения артерий ухудшается кровоснабжение жизненно важных органов, в частности сердца и мозга", – объясняет он.

Врач Чен добавляет, что во время жарки во фритюре вода в продуктах частично заменяется маслом, поэтому пища становится значительно более калорийной. Избыток калорий может способствовать развитию ожирения – одного из факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

"К тому же такие блюда часто содержат много натрия, что дополнительно ухудшает их влияние на здоровье", – добавляет врач.

Известно, что чрезмерное потребление соли повышает артериальное давление. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США, гипертония делает артерии менее эластичными, уменьшает кровоток и поступление кислорода к сердцу, что может вызвать дальнейшие сердечно-сосудистые проблемы.

Три совета для здоровья артерий

Рацион, полезный для сердца, вовсе не обязательно должен быть скучным или невкусным. Эксперты предлагают несколько простых шагов, которые помогут улучшить состояние артерий.

Больше узнавайте о продуктах

"Первый шаг для тех, кто хочет перейти на здоровое для сердца питание, – это лучше понимать состав продуктов. Стоит обращать внимание на содержание насыщенных жиров, сахара и натрия. Основу рациона должны составлять нежирные источники белка, цельнозерновые продукты, орехи, фрукты и овощи", – говорит доктор Чен.

Попробуйте другие способы приготовления

Рутенштейн советует несколько альтернатив фритюру:

Аэрофритюр (жарка горячим воздухом). Горячий воздух циркулирует вокруг продуктов и делает их хрустящими почти без добавления масла.

Жарка на слабом или среднем огне. Такой способ требует значительно меньше жира и снижает образование окисленных жиров.

Запекание. Позволяет контролировать температуру и количество масла, сохраняя вкус и текстуру блюд.

Меняйте пищевые привычки постепенно

Мишель Рутенштейн говорит, что резкое изменение рациона может быть сложным для многих людей.

"Лучше начинать с небольших замен, которые делают блюда немного здоровее", – советует она.

Например, картофель фри можно заменить запеченным картофелем или овощами, а вместо жареной курицы выбрать курицу-гриль.

"Такие небольшие шаги помогают сформировать здоровый для сердца рацион, богатый питательными веществами, и при этом не создают ощущения, что вы постоянно себя ограничиваете", – подытожила Рутенштейн.

