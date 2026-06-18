Не только питание: что помогает жителям Икарии избегать деменции и жить дольше

Поиск секретов долголетия давно интересует учёных во всём мире. Исследования показывают, что образ жизни и повседневные привычки могут существенно влиять не только на продолжительность жизни, но и на здоровье мозга в пожилом возрасте.

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Особое внимание специалистов привлекает небольшой греческий остров, где люди живут дольше, чем в среднем, и редко сталкиваются с деменцией. Учёные считают, что ключ к такому феномену кроется в сочетании питания, физической активности и крепких социальных связей, пишет eatthis.com.

Икарию часто называют островом, где люди словно забывают о старости и смерти. Именно здесь проживает одно из самых больших в мире сообществ долгожителей. Этот греческий остров привлекает не только живописными пейзажами. Бирюзовое море, уютные пляжи и горные виды создают особую атмосферу, однако его истинная ценность заключается в здоровье местных жителей.

Икария входит в список пяти так называемых "голубых зон" мира – регионов, где люди чаще всего доживают до 100 лет и более. Здесь зафиксирована одна из самых высоких концентраций долгожителей на планете.

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Особое внимание ученых привлекает тот факт, что среди жителей острова почти не встречается болезнь Альцгеймера. Это заболевание является самой распространенной формой деменции и чаще всего развивается после 65 лет.

Исследователи, изучающие "голубые зоны", считают, что секрет икарийцев заключается в сочетании нескольких факторов: особенностей местности, питания, физической активности, социальной жизни и отношения к повседневным делам.

Рацион жителей острова во многом соответствует принципам средиземноморского питания. Основу меню составляют овощи, фрукты, бобовые культуры, цельнозерновые продукты и оливковое масло. Рыбу они употребляют регулярно, тогда как мясо появляется на столе значительно реже.

Кроме того, местные жители часто пьют травяные чаи из шалфея, розмарина, орегано и других растений. Также в их рационе присутствуют молочные продукты из козьего молока, которые, по мнению исследователей, могут способствовать снижению уровня стресса благодаря содержанию триптофана.

Однако дело не только в еде. Важную роль играет и образ жизни. Жители Икарии много двигаются в течение дня, не воспринимая это как отдельную тренировку. Они работают в садах, занимаются домашними делами, ходят пешком и навещают друзей, оставаясь активными естественным образом. Специалисты называют такой подход "имитацией горной жизни", когда физическая активность становится неотъемлемой частью повседневных дел.

Не менее важны крепкие социальные связи. Для икарийцев большое значение имеет общение с семьёй, соседями и друзьями. Учёные убеждены, что именно чувство общности и поддержки положительно влияет на продолжительность жизни.

Еще одна характерная черта местной культуры – достаточный отдых. После активного дня жители острова не отказывают себе в полноценном и продолжительном сне, который также считается одним из факторов их долголетия.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о рационе людей, которые живут дольше всех в мире.

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