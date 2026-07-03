Не только питание: ученые назвали привычку, которая помогает лучше контролировать диабет 2 типа

Новые исследования показывают, что время приема пищи может быть не менее важным, чем её состав. Учёные выяснили, что ограничение периода питания в течение дня способно положительно влиять на уровень сахара в крови у людей с диабетом 2 типа.

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Такой подход может стать полезным дополнением к основному лечению и здоровому образу жизни. В то же время специалисты подчеркивают, что любые изменения в режиме питания следует согласовывать с врачом, пишет eatthis.com.

В журнале Diabetologia опубликовали результаты исследования, в ходе которого ученые изучали влияние ограниченного по времени питания (TRE) на людей с диабетом 2 типа. В испытании приняли участие 14 добровольцев, которые в течение трех недель употребляли пищу только в пределах 10-часового промежутка в сутки.

По завершении эксперимента исследователи установили, что у участников, придерживавшихся такого режима, уровень глюкозы в крови был более стабильным. Они проводили больше времени в пределах целевых показателей сахара по сравнению с периодом, когда принимали пищу в течение 14 часов или дольше.

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Ученые отмечают, что ограничение времени приема пищи помогает сформировать более благоприятный метаболический ритм. Это позволяет организму эффективнее поддерживать нормальный уровень глюкозы не только днем, но и в следующие сутки.

В то же время авторы подчеркивают, что вопрос о том, улучшает ли такой режим питания чувствительность к инсулину у людей с диабетом 2 типа, пока требует дополнительных исследований.

Врач Майк Болл обратил внимание, что полученные результаты следует трактовать с осторожностью, ведь они были вторичным результатом исследования.

"Исследование показало, что ограничение питания 10-часовым окном приводит к снижению 24-часового уровня глюкозы", – пояснил он.

В то же время специалист отметил, что такая закономерность вполне ожидаема.

"Это неудивительно, поскольку уровень глюкозы обычно повышается после еды, а участники питались в течение короткого периода дня", – добавил врач.

Эксперт также обратил внимание на определенные ограничения исследования. По его словам, из-за технических трудностей в одном случае не удалось получить полный набор данных, поэтому окончательный анализ проводили только по результатам 10 участников. Кроме того, часть добровольцев уже принимала препараты для снижения уровня глюкозы, тогда как другие обходились без медикаментозной терапии, что также могло повлиять на итоговые выводы.

Несмотря на это, исследование подтверждает перспективность такого подхода в качестве вспомогательного метода контроля заболевания. По словам Майка Бола, отдельные научные работы уже демонстрировали, что периодическое голодание может способствовать снижению массы тела, а это особенно важно для людей с диабетом 2 типа.

Врач Дина Адимулам объясняет, что именно похудение может положительно влиять на течение заболевания.

"Снижение веса приведет к улучшению чувствительности к инсулину, а значит, и к улучшению состояния при диабете 2 типа", – отмечает она.

Специалисты подчеркивают: прежде чем менять режим питания или переходить на новую диету, людям с диабетом 2 типа обязательно следует проконсультироваться со своим врачом. По словам Майка Бола, регулярность играет важную роль в контроле уровня сахара в крови.

"Последовательность может быть ключевым фактором, когда речь заходит о контроле уровня сахара в крови – как только вы найдете правильное сочетание лекарств и времени приема пищи, соблюдение одного и того же ежедневного графика может обеспечить надлежащий контроль уровня сахара в крови без постоянного стресса", – подытожил он.

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