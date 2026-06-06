Уровень кофеина в крови может влиять на вес и риск развития диабета: исследование

Кофеин является одним из самых распространенных веществ в мире, которое ежедневно потребляют миллионы людей. Новое исследование показало, что его влияние на организм может выходить далеко за пределы привычного повышения бодрости и концентрации.

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Ученые обнаружили связь между уровнем кофеина в крови, количеством жировой ткани и риском развития диабета 2 типа. Полученные результаты помогают лучше понять, как это вещество влияет на обмен веществ и общее состояние здоровья, пишет sciencealert.com.

Авторы исследования использовали генетические маркеры, чтобы подробнее изучить взаимосвязь между уровнем кофеина, индексом массы тела (ИМТ) и вероятностью возникновения диабета 2 типа.

В работе приняли участие специалисты из Каролинского института в Швеции, Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона. По их мнению, напитки с кофеином, которые не содержат калорий, потенциально могут помогать контролировать уровень жировых отложений.

"Генетически предсказанные высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким ИМТ и массой жира в целом. Кроме того, генетически предсказанные высокие концентрации кофеина в плазме были связаны с более низким риском развития диабета 2 типа. Примерно половина влияния кофеина на склонность к диабету 2 типа, по оценкам, опосредуется снижением ИМТ", – отметили исследователи в научной статье.

Для проведения анализа ученые использовали данные почти 10 тысяч человек из имеющихся генетических баз. Особое внимание они уделили генетическим вариациям, которые влияют на скорость метаболизма кофеина.

В частности, исследователи изучали изменения в гене CYP1A2 и гене-регуляторе AHR. Люди с определенными вариантами этих генов обычно медленнее расщепляют кофеин, поэтому он дольше циркулирует в крови. В то же время такие люди, как правило, потребляют меньше кофеиносодержащих напитков.

Для оценки возможных причинно-следственных связей между генетическими особенностями, массой тела, образом жизни и риском заболеваний учёные применили метод менделевской рандомизации.

Результаты показали четкую связь между уровнем кофеина в крови, показателями ИМТ и риском развития диабета 2 типа. В то же время исследователи не обнаружили аналогичной зависимости между концентрацией кофеина и сердечно-сосудистыми заболеваниями, в частности сердечной недостаточностью, инсультом или фибрилляцией предсердий.

Предыдущие научные работы уже демонстрировали, что умеренное потребление кофеина может быть связано с лучшими показателями здоровья сердца и более низкой массой тела. Новое исследование дополняет эти данные и помогает лучше понять механизмы влияния кофеина на организм человека.

В то же время авторы отмечают, что действие кофеина не всегда является исключительно положительным. Поэтому при оценке его пользы важно учитывать и возможные риски.

"Небольшие краткосрочные исследования показали, что потребление кофеина приводит к уменьшению веса и жировой массы, но долгосрочные последствия потребления кофеина неизвестны. Учитывая значительное потребление кофеина во всем мире, даже его незначительное метаболическое влияние может иметь важные последствия для здоровья", – объяснили исследователи.

По мнению ученых, обнаруженная связь может объясняться способностью кофеина стимулировать термогенез – процесс выработки тепла в организме, а также усиливать окисление жиров, во время которого жировые запасы используются в качестве источника энергии. Оба механизма играют важную роль в поддержании здорового обмена веществ.

Несмотря на значительный объем данных, авторы работы подчеркивают, что метод менделевской рандомизации имеет определенные ограничения. Нельзя полностью исключить влияние других факторов, которые не были учтены при анализе. Именно поэтому для подтверждения полученных результатов необходимы дополнительные исследования.

"Необходимы рандомизированные контролируемые исследования, чтобы оценить, могут ли некалорийные напитки, содержащие кофеин, играть определенную роль в снижении риска ожирения и диабета 2 типа", – сказал генетический эпидемиолог Бристольского университета Бенджамин Вулф.

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