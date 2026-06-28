Не только польза: какие неожиданные последствия для здоровья может иметь бокал вина

Вино нередко считают одним из самых безопасных алкогольных напитков, а его умеренное употребление часто связывают с пользой для здоровья. Однако современные научные исследования всё чаще свидетельствуют о том, что даже один бокал может иметь нежелательные последствия для организма.

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Регулярное употребление вина может влиять не только на сердечно-сосудистую систему, но и на сон, кожу, печень, а также на риск развития некоторых заболеваний. Эксперты объяснили eatthis.com, какие малоизвестные побочные эффекты связаны с этой популярной привычкой.

Может повыситься риск нарушений сердечного ритма

Долгое время красное вино считалось напитком, поддерживающим здоровье сердца и сосудов. Однако современные данные ставят под сомнение такое убеждение.

Диетолог Гизер Хенкс обращает внимание на исследование, опубликованное в European Heart Journal. Его результаты показали, что даже один алкогольный напиток в день способен повысить риск развития фибрилляции предсердий на 16%.

"Это противоречит прежней рекомендации выпивать ежедневно бокал красного вина для поддержания здоровья сердца, ведь фибрилляция предсердий может увеличить риск более серьезных осложнений, в частности инсульта", – объясняет Хенкс.

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Печень может получить серьезные повреждения

Чрезмерное и длительное употребление алкоголя, в том числе вина, может негативно влиять на печень. Одним из самых опасных последствий является цирроз.

Согласно исследованию Европейской ассоциации по изучению печени, превышение пределов умеренного потребления алкоголя – более одного напитка в день для женщин и более двух для мужчин – может увеличить распространенность алкогольного цирроза более чем на 11%.

Возрастает вероятность рака молочной железы

Врач Керри Лам отмечает, что даже умеренное употребление алкоголя не снижает риск рака молочной железы, а наоборот может его повышать.

"Даже умеренное употребление алкоголя, похоже, увеличивает риск рака молочной железы, а не снижает его", – подчеркивает эксперт.

Исследование, опубликованное в журнале Annals of Epidemiology, показало, что употребление одного-двух алкогольных напитков ежедневно может повысить риск этого заболевания на 30-50%.

Может увеличиться риск рака пищевода

Алкоголь связывают не только с повышенным риском рака молочной железы. По словам медсестры Брахи Банаян, между употреблением вина и развитием рака языка и пищевода существует тесная связь.

Результаты исследования, опубликованного в 2017 году в журнале PLoS One, показали, что даже один алкогольный напиток в день связан с повышенным риском возникновения рака пищевода.

Качество сна может ухудшиться

Хотя вино часто вызывает чувство сонливости, это не означает, что сон будет качественным.

Коуч по сну Стивен Лайт объясняет, что алкоголь сокращает фазу быстрого движения глаз (REM-сон), которая важна для восстановления организма и эмоционального благополучия.

"Вы можете проспать достаточное количество часов, но все равно проснуться изможденными", – отмечает специалист.

Могут появиться проблемы с кожей

Тем, кто стремится сохранить здоровый вид кожи, также стоит обратить внимание на количество выпитого вина.

Дерматолог Анна Чакон отмечает, что исследования выявили увеличение количества кровеносных сосудов на щеках у людей, регулярно употребляющих вино.

"Особенно заметными становятся расширенные сосуды у тех, кто пьет вино часто или в умеренных количествах. Это подтверждает связь между вином и развитием розацеа", – говорит она.

Симптомы ПМС могут усилиться

Некоторые женщины считают, что бокал вина помогает справиться с дискомфортом во время предменструального синдрома. Однако специалисты предупреждают о противоположном эффекте.

По словам врача Илин Рухой, алкоголь может усиливать проявления ПМС и предменструального дисфорического расстройства, а также влиять на регулярность менструального цикла.

"Это может быть связано с гормональными изменениями, возникающими из-за воспаления кишечника под воздействием алкоголя, а также из-за веществ, образующихся в процессе его метаболизма", – объясняет Рухой.

Таким образом, хотя вино часто воспринимается как безопасный способ расслабиться после напряженного дня, научные данные свидетельствуют, что даже умеренное его употребление может быть связано с рядом долгосрочных рисков для здоровья.

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