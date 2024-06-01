Не только вкусно, но и полезно: о каких преимуществах арбуза вы не знали
Арбуз имеет невероятную пользу для здоровья. В частности, благодаря содержанию витаминов А и С, потребление этой ягоды оказывает положительное влияние на иммунную функцию и состояние кожи.
Об этом сообщили в health. Также арбуз содержит другие питательные вещества, а именно калий, магний, витамины группы В и другие антиоксиданты.
Преимущества потребления арбуза
Из-за содержания воды потребление арбуза предотвращает обезвоживание, регулирует температуру тела, оказывает положительное влияние на состояние суставов, спинной мозг.
Кроме того, эта ягода может снизить артериальное давление и улучшить кровообращение. В арбузе содержится L-цитруллин, который снижает артериальное давление, помогает кровеносным сосудам и улучшает кровообращение.
Согласно исследованию 2017 года, люди, которые пьют арбузный сок, имеют меньше боли в мышцах. Также арбуз может помочь в контроле веса.
Клетчатка в арбузе поддерживает здоровый кишечник, стимулирует рост и активность "хороших" бактерий в толстом кишечнике.
Арбуз содержит ликопин, антиоксидант, борющийся с окислительным стрессом, вызванным свободными радикалами. В результате употребление арбуза может снизить риск хронических заболеваний, а именно болезни сердца, диабета второго типа, рака, болезни Альцгеймера.
Более того, витамины А и С положительно влияют на состояние кожи. А ликопин может оградить от повреждения солнцем.
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