Что такое рамбутан и почему его следует добавить в рацион

Рамбутан родом из Малайзии. Это дерево дает небольшие красные плоды с кожурой, покрытой шипами или волосками. Эти ягоды сочные, сладкие и немного кислые из-за высокого содержания витамина С.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что рамбутан считается источником витамина С, содержит клетчатку и минералы.

Рамбутан содержит большое количество витаминов и минералов, особенно богат медью, марганцем и ниацином.

Польза потребления рамбутана

Антиоксиданты, в частности витамин С, защищают организм человека от негативных воздействий свободных радикалов, способствующих развитию различных заболеваний. Ежедневное потребление продуктов, богатых витамином C, таких как рамбутан, может помочь улучшить здоровье сердца и предотвратить заболевания, а именно высокое артериальное давление, атеросклероз или накопление налетов в артериях.

Рамбутан содержит значительное количество витамина C, который может составлять от 24 до 77% от суточной нормы. Помимо витамина C, рамбутан содержит различные фитохимические вещества с мощным антиоксидантным и противовоспалительным эффектом.

Кроме того, рамбутан является отличным источником клетчатки, поддерживающей здоровье пищеварения. Она способствует регулярному стулу, предотвращая запоры и снижает риск развития заболеваний, таких как рак толстой кишки, болезни сердца и диабета второго типа.

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