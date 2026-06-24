Не только вкусно: ученые назвали неожиданные преимущества кабачков для здоровья

Кабачки – один из самых популярных летних сезонных овощей, который ценят за нежный вкус и разнообразие способов приготовления. Однако их польза выходит далеко за пределы кулинарии.

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Исследования показывают, что этот овощ может положительно влиять на пищеварение, сердце и обмен веществ. Именно поэтому кабачки стоит чаще включать в ежедневный рацион, пишет eatthis.com.

Способствуют комфортному пищеварению

Людям, страдающим синдромом раздраженного кишечника, кабачки могут быть особенно полезны. Дело в том, что они относятся к продуктам с низким содержанием FODMAP – трудноперевариваемых углеводов, которые часто вызывают вздутие живота, дискомфорт и боли в животе. Именно поэтому этот овощ реже вызывает проблемы с пищеварением у людей с чувствительным пищеварением.

Помогают контролировать уровень сахара

Кабачки содержат немного углеводов и имеют низкий гликемический индекс. Благодаря этому они не вызывают резких скачков уровня глюкозы после еды. Эта особенность делает их хорошим выбором для людей, которые стремятся поддерживать стабильный уровень сахара в крови или контролируют потребление углеводов.

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Поддерживают здоровье сердца

Еще одним преимуществом кабачков является наличие растворимой клетчатки. Она помогает связывать холестерин и жиры в кишечнике, способствуя их выведению из организма. Достаточное количество такой клетчатки в рационе может помочь снизить уровень холестерина и поддержать нормальную работу сердечно-сосудистой системы.

Специалисты по питанию рекомендуют женщинам потреблять около 25 граммов клетчатки в сутки, а мужчинам – примерно 38 граммов. Такое потребление связывают с благотворным влиянием на показатели холестерина.

Могут способствовать поддержанию здорового веса

Исследования показывают, что регулярное употребление овощей и фруктов связано с лучшим контролем массы тела. Кабачки легко сочетаются со многими продуктами и блюдами, что помогает разнообразить меню без значительного увеличения калорийности рациона. Кроме того, они хорошо переносят замораживание, поэтому их можно заготавливать впрок.

Укрепляют защитные силы организма

Кабачки содержат витамин B6, который играет важную роль в работе иммунной системы. Недостаток этого витамина может негативно влиять на образование лимфоцитов – клеток, участвующих в защите организма от вирусов и других инфекционных агентов. Регулярное поступление витамина B6 с пищей помогает поддерживать эффективный иммунный ответ.

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