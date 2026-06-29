Не только забывчивость: какой симптом при ходьбе может сигнализировать о деменции

Деменция часто развивается постепенно, а её первые симптомы могут оставаться незамеченными в течение длительного времени. Однако некоторые изменения в привычном поведении могут указывать на начало когнитивных нарушений ещё до постановки диагноза.

Видео дня

Специалисты советуют обращать внимание не только на проблемы с памятью, но и на особенности передвижения человека. В частности, повторяющаяся ходьба или стремление часто выходить из дома могут быть одним из тревожных сигналов, пишет express.co.

Деменция – это не отдельное заболевание, а комплекс симптомов, возникающих из-за постепенного ухудшения работы головного мозга. Чаще всего этот синдром диагностируют у людей старше 65 лет. Он сопровождается ухудшением памяти, изменениями в поведении и мышлении, а также иногда влияет на способность человека свободно передвигаться.

Несмотря на то, что полностью вылечить деменцию пока невозможно, своевременная диагностика позволяет получить лечение и поддержку, которые помогают улучшить качество жизни пациента. Именно поэтому важно не игнорировать первые тревожные сигналы.

Главные истории дня

Эксперты отмечают, что одним из таких проявлений может быть многократное повторение прогулок или стремление выходить из дома как днём, так и ночью.

"Человек с деменцией может захотеть проводить время, гуляя. Это не всегда является поводом для беспокойства, однако иногда такое поведение может представлять определенный риск", – объясняют специалисты.

Подобное поведение иногда называют "блуждающей деменцией". В то же время специалисты считают этот термин не совсем корректным, ведь он создает впечатление, что человек передвигается без какой-либо цели.

"На самом деле, зачастую для этого есть причина или убеждение", – объясняют эксперты.

Особую опасность такое поведение может представлять тогда, когда человек теряет ориентацию, испытывает выраженные проблемы с памятью или уже не способен самостоятельно найти дорогу домой.

Среди возможных причин такого поведения называют:

ухудшение памяти;

дезориентацию во времени;

боль или физический дискомфорт;

беспокойство, тревожность или возбуждение;

скуку;

недостаточную физическую активность;

желание поддерживать привычный образ жизни или любимые занятия;

поиск человека или места, связанных с воспоминаниями о прошлом;

чувство растерянности.

Помимо повторяющейся ходьбы, деменция может проявляться и другими симптомами. Среди них:

ухудшение памяти;

трудности с концентрацией внимания;

сложности при выполнении привычных повседневных дел, например при расчете сдачи в магазине;

проблемы с поддержанием разговора или подбором нужных слов;

дезориентация во времени и месте пребывания;

изменения настроения и поведения.

Врачи отмечают, что на начальных этапах эти проявления часто бывают слабо выраженными и усиливаются постепенно. Если вы заметили подобные симптомы у себя или близкого человека, стоит обратиться к семейному врачу для обследования и консультации.

Ранее OBOZ.UA писал, какой продукт помогает сохранить здоровье мозга.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.