Не уснуть на уроке: советы специалистов, как преодолеть сонливость

О сне студентов во время учебы ходят настоящие легенды и они имеют под собой основание. Иногда это может оказывать негативное влияние на качество обучения.

Поэтому то, как вы держите себя в руках, зависит наконец качество обучения. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с несколькими полезными советами, которые помогут вам оставаться продуктивным и бодрствовать.

Выделите отдельную рабочую зону подальше от спальни

Специалисты говорят, что не стоит учиться в помещении, которое вы используете в качестве спальни. Нужно выделить место под хорошо освещенный учебный стол в вашем доме подальше от спальни. Если вы проживаете в общежитии, попробуйте обучаться в библиотеке. Ведь уютные комнаты отдыха выключают мозг и не помогают в обучении.

Держите симпатическую нервную систему активной, сидите прямо, избегайте вялых поз

Нередко желание сна приходит прямо во время учебы. Чтобы этого избежать, не следует лежать во время процесса обучения. Исследование показывает, что сидение в вертикальном положении во время обучения оказывает положительное влияние на участников. Ведь в этом положении деятельность нервной системы способствует оставаться бдительным и сосредоточенным.

Используйте методы активного обучения, чтобы эффективно воспринимать информацию

В процессе обучения также советуют использовать специальные методики. Они способствуют активному обучению и помогают вам запомнить темы и усвоить информацию. Рекомендуется перенести информацию на визуальную карту, карту-подсказку или график. Еще одна эффективная методика – чтение вслух или преподавание материала однокласснику.

Продолжайте двигаться, чтобы повысить уровень энергии

Когда вы чувствуете, что теряете силы для обучения, просто сделайте короткие перерывы на прогулку между обучающими сессиями. Это поможет взбодриться и лучше сосредотачиваться. К примеру, по словам исследователей, 10 минут ходьбы значительно улучшили их память и концентрацию. Рекомендуется каждые полчаса делать короткие перерывы, чтобы выпить воды и двигаться, чтобы быть внимательными.

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