'Должны четко поставить диагноз': врач объяснил, как справиться с аллергией и какие нюансы нужно знать

Для эффективного лечения аллергии человеку в первую очередь необходимо поставить правильный диагноз. Врач должен выяснить, какой именно фактор вызывает аллергическую реакцию.

Во время обследования доктору нужно обнаружить специфические иммуноглобулины к определенному аллергену. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал аллерголог-иммунолог Олег Назар.

По его словам, если у человека есть жалобы на сезонность или закономерность аллергических реакций, например, при нахождении в помещении с животными становится плохо, а при отсутствии животных человеку или лучше или никак не меняется состояние, значит, это может быть аллергия на домашних животных.

Также пациент может жаловаться на ухудшение состояние ночью или утром. В таком случае можно говорить о бытовой аллергии. При чем если есть четкая сезонность, начиная с конца зимы – начала весны, значит человек действительно более подвержен аллергии.

"Человек должен обратиться к аллергологу. Надо сделать аллергопанель и врач выясняет и назначает какую именно. Есть аллергопаспорт, и врач определяет, какую панель сделать и сразу четко видно, мы обнаруживаем специфические иммуноглобулины к определенному аллергену. Еще главное нужно, чтобы эти показатели коррелировали с клиническими проявлениями, потому что кровь панель более чувствительна, и мы можем посмотреть реакцию на аллергены, которые могут не давать клинических проявлений", – объяснил врач.

Кроме того, иммунолог подчеркнул, что в каждой стране есть такое понятие, как календарь пыльцы. В Украине этот период припадает на март-апрель. Если у человека возникает острая аллергическая реакция, ему рекомендуют выехать на время в какое-то другое местонахождение. Также проводится соответствующий курс лечения.

Врач объяснил, что курс лечения при аллергии продолжительный и эффект от приема препаратов может наступать не сразу. Часто пациенты говорят, что используют препарат, но состояние ухудшается. Врач объяснил это тем, что слизистая уже раздражена за счет аллергии и когда наносится препарат, сначала он вызывает жжение и только на 2-3 сутки есть эффект.

Напомним, весной аллергики страдают прежде всего от цветения сезонных растений. Первыми, еще в конце февраля, просыпаются деревья – береза, ольха, граб, дуб и прочее, и уже с тех пор люди, страдающие аллергией, начинают чувствовать дискомфорт.

Ранее сообщалось, что существует целый ряд комнатных растений, как и не стоит заводить, если вы или кто-то из ваших близких, включая животных, склонен к аллергии. Речь идет о разных видах папоротников, орхидей, плющей, фикусов и т.д.

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