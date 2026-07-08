Не верьте этим мифам: 7 лайфхаков для похудения, которые не приносят желаемого результата

Правильное питание часто окружено мифами, которые кажутся убедительными, но не имеют достаточного научного обоснования. Из-за этого многие люди тратят время и силы на методы, которые не приносят желаемого результата.

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Некоторые популярные диетические советы могут даже негативно сказаться на здоровье, если следовать им без контроля. Эксперты рассказали eatthis.com, какие распространённые лайфхаки для похудения не оправдывают ожиданий и почему к ним стоит относиться критически.

Тренер по здоровому образу жизни Кориан Яндел объясняет, что универсальных решений не существует.

"Большинство из этих методов действительно работают для людей при определенных обстоятельствах. В мире миллиарды людей, и найдётся метод, который поможет каждому. Но проблема в том, что он не будет одинаково эффективен для всех. Когда мы видим чей-то успех, мы не знаем всех деталей образа жизни этого человека", – говорит она.

Кето-диета не является безопасным решением для всех

В последние годы кетогенная диета стала чрезвычайно популярной. Ее принцип заключается в резком сокращении углеводов и увеличении доли жиров в рационе. Из-за этого люди отказываются от хлеба, макарон, многих фруктов и части овощей.

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Несмотря на популярность такого подхода, эксперты предупреждают, что он может иметь нежелательные последствия. Среди возможных рисков называют снижение артериального давления, образование камней в почках, недостаток важных питательных веществ и даже развитие расстройств пищевого поведения.

Детокс на соках не очищает организм

Многие верят, что несколько дней на фруктовых или овощных соках помогают "очистить" организм и быстро избавиться от лишнего веса. На самом деле же функцию очищения постоянно выполняет печень, которая естественным образом нейтрализует и выводит вредные вещества.

Кроме того, соковые детокс-программы могут привести к слабости, недостатку энергии и даже негативно повлиять на скорость обмена веществ.

Полный отказ от углеводов – не лучшая стратегия

Углеводы часто незаслуженно считают главной причиной набора веса. На самом деле организм нуждается в них для нормального функционирования.

"Углеводы – это ваш источник кратковременной энергии, а также топливо для вашего мозга, необходимое для мыслительного процесса. Вот почему, когда вы очень перегружены, вам кажется, что вам нужно больше сахара, потому что ваш мозг перерабатывает эти углеводы чуть быстрее, чем если бы ваш день был менее насыщенным", – объясняет Яндел.

Специалисты подчеркивают, что важнее качество и количество углеводов в рационе, а не их полное исключение.

Интервальное голодание не гарантирует похудения

Периодическое голодание предполагает чередование периодов приема пищи и воздержания от нее. Однако сам по себе такой режим не обеспечивает автоматической потери веса. Решающее значение имеет не только время приема пищи, но и общая калорийность и состав рациона.

Слишком строгое ограничение калорий вредит организму

Некоторые люди пытаются похудеть, максимально сокращая количество пищи. Но такой подход часто приносит больше вреда, чем пользы.

Диетолог Кэролин Ламмерсфельд советует вместо голодания выбирать проверенные системы питания.

"Моим пациентам, которые хотят или нуждаются в похудении, я рекомендую придерживаться одной из диет, доказавших свою эффективность", – говорит Ламмерсфельд.

По её словам, главное – изменить пищевые привычки, а не просто резко сократить количество пищи.

Диета на капустном супе не обеспечивает длительного результата

Рацион, почти полностью состоящий из капустного супа, позволяет быстро сбросить вес лишь за счет значительного сокращения калорийности. Обычно такой схемы придерживаются около недели.

Впрочем, эксперты отмечают, что подобное питание не является сбалансированным и не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами.

"Эти диеты, особенно если они основаны на ограниченном количестве продуктов, могут быть недостаточными с точки зрения питательности", – говорит Ламмерсфельд.

Она также добавляет, что такие методы практически не помогают поддерживать здоровье и нормальную физическую форму в долгосрочной перспективе.

Быстрых результатов без усилий не бывает

Самая распространенная ошибка людей, стремящихся похудеть, – вера в мгновенный результат. Желание найти простой способ нередко заканчивается разочарованием.

"Сопоставление ожиданий с реальностью – это первый шаг. Если я ожидаю, что похудею примерно на 14 килограммов за 30 дней, а этого не происходит, большинство людей сдаются и чувствуют себя неудачниками. Мы должны изменить эту культуру и эти представления", – заключает Яндел.

Специалисты подчеркивают: устойчивое похудение требует времени, сбалансированного питания, регулярной физической активности и реалистичных ожиданий. Именно такие изменения помогают не только сбросить вес, но и сохранить результат надолго.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как интервальное голодание влияет на похудение.

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