Важно не только время: ученые поставили под сомнение популярный способ похудения

Периодическое голодание давно считается одним из самых популярных способов похудения и укрепления здоровья. Однако новое исследование показывает, что ограничение времени приема пищи не всегда обеспечивает лучшие результаты в снижении веса.

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Учёные сравнили различные режимы питания и выяснили, влияет ли ранний приём пищи на эффективность похудения. Эксперты также объяснили eatthis.com, от чего на самом деле зависит успех периодического голодания.

Что показало новое исследование?

Ученые представили результаты исследования в ходе научных сессий Американской ассоциации сердца. В нем приняли участие 41 взрослый человек с избыточным весом, у которых также был преддиабет или диабет. Наблюдение длилось 12 недель.

Участников разделили на две группы. Первая группа потребляла 80% суточного количества калорий до 13:00, то есть придерживалась раннего режима питания. Вторая же группа получала примерно половину суточной калорийности после 17:00, что соответствует типичному режиму питания многих людей.

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По итогам эксперимента выяснилось, что участники обеих групп похудели, однако ранний прием пищи не обеспечил лучших результатов.

"Мы думали, что группа с ограничениями по времени потеряет больше веса. Однако этого не произошло. Мы не увидели никакой разницы в потере веса у тех, кто потреблял больше всего калорий раньше, чем позже в течение дня", – отметила автор исследования Ниса Марутур.

Почему результаты остаются противоречивыми?

Это далеко не первое исследование, демонстрирующее неоднозначное влияние периодического голодания. Ранее ученые сообщали, что такой режим питания может способствовать уменьшению воспалительных процессов, улучшению работы кишечника, положительно влиять на когнитивные функции и помогать снижать уровень холестерина.

В то же время другие исследования показывают, что периодическое голодание может сопровождаться потерей мышечной массы, что не является желательным последствием при похудении.

Стоит ли прибегать к периодическому голоданию?

По мнению врача Джейсона Фанга, ответ не может быть одинаковым для всех. Он подчеркивает, что эффективность такого способа питания зависит от того, как именно человек его применяет.

"Как и любое изменение в ваших пищевых привычках, преимущества периодического голодания будут зависеть от того, как вы его используете", – объясняет он.

Специалист предупреждает, что сокращение времени на прием пищи не принесет пользы, если рацион по-прежнему состоит преимущественно из высококалорийных, ультраобработанных продуктов.

"Если вы едите нездоровую пищу и делаете это в течение короткого промежутка времени, это не принесет вам особой пользы, кроме, возможно, переедания", – добавляет врач.

В то же время, если периодическое голодание помогает перейти к более здоровым пищевым привычкам, оно может стать одним из факторов снижения веса и улучшения общего самочувствия.

Существует несколько вариантов такого режима

Джейсон Фанг подчеркивает, что универсальной схемы не существует. Одним людям комфортно питаться только в течение восьми часов в день, другим больше подходят десяти- или двенадцатичасовые интервалы. Некоторые практикуют полный отказ от еды на 24 часа раз в неделю.

"Существует множество способов питания с ограничениями по времени, поэтому часто нужно приложить определенные усилия, чтобы поэкспериментировать с тем, что лучше всего подходит именно вам, если вообще подходит", – отмечает он.

Врач рекомендует внимательно следить за изменениями во время такого режима.

"Отслеживание ваших усилий и результатов полезно. Это касается не только вашего веса, но и других потенциальных последствий, таких как уровень энергии, настроение и качество сна. Выделите себе хотя бы несколько дней или неделю, чтобы опробовать новую стратегию", – объясняет он.

Не всем подходит один и тот же подход

Специалисты подчеркивают, что периодическое голодание не является универсальным решением для похудения. Если этот способ питания не подходит именно вам, это не означает, что достичь результата невозможно.

В то же время даже кратковременный опыт такого режима может помочь более внимательно относиться к собственному питанию, лучше распознавать сигналы голода и осознаннее выбирать продукты для ежедневного рациона.

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