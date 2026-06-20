От чёрного до коричневого: какой рис лучше всего подходит для похудения

Рис часто считают продуктом, которого следует избегать во время похудения, однако не все его сорта одинаково влияют на организм. Некоторые виды этого зерна содержат больше клетчатки, белка и антиоксидантов, которые помогают дольше сохранять чувство сытости.

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Правильный выбор риса может помочь контролировать вес и улучшить общее качество питания. Эксперты eatthis.com назвали сорта риса, которые могут стать полезным дополнением рациона для тех, кто стремится избавиться от лишнего жира на животе.

Диетолог Кортни Д'Анджело объясняет, что разные виды риса имеют разный питательный состав, поэтому одни могут быть лучше для контроля веса, чем другие.

Белый рис

Вопреки распространенному мнению, белый рис не является вредным продуктом. Его можно включать в рацион даже во время похудения, если соблюдать умеренность. Однако среди популярных видов риса именно он меньше всего подходит для тех, кто хочет уменьшить количество жира на животе.

"Худший вид риса для похудения в области живота – это белый рис. Он не обязательно вреден для вас, но белый рис подвергается более интенсивной обработке, а это означает, что он теряет часть своих питательных веществ на этапе обработки. Белый рис также имеет самое низкое содержание клетчатки на порцию и самое высокое содержание углеводов по сравнению с черным и коричневым рисом. Низкое содержание клетчатки не поможет вам почувствовать сытость и в конечном итоге приведет к более быстрому появлению чувства голода. Поэтому, если вы стремитесь похудеть в области живота, выбирайте коричневый или черный рис, поскольку он содержит больше питательных веществ", – отмечает Д'Анджело.

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Коричневый рис

Коричневый рис давно считается более полезной альтернативой белому. Его главное преимущество заключается в том, что он подвергается минимальной обработке и сохраняет большую часть природных питательных веществ.

"Коричневый рис содержит значительное количество питательных веществ, главным образом потому, что это цельнозерновой рис. Он богат клетчаткой, витаминами группы В, цинком и магнием. Клетчатка полезна для похудения, поскольку помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости. Коричневый рис также может помочь улучшить пищеварение, а также питать полезные бактерии в вашем кишечнике", – объясняет эксперт.

Дикий рис

Несмотря на название, дикий рис на самом деле является разновидностью полуводной травы. Он объединяет несколько видов растений и относится к цельнозерновым продуктам.

Этот сорт содержит немало клетчатки, витаминов, антиоксидантов и других полезных соединений. Исследования показывают, что его употребление может положительно влиять на уровень жиров в крови, работу сердечно-сосудистой системы и контроль массы тела.

Красный рис

Еще одним питательным вариантом является красный рис. Как и коричневый, он относится к цельнозерновым продуктам и может стать хорошим выбором для людей, стремящихся похудеть.

Красный рис содержит значительное количество белка и клетчатки, а также антиоксиданты, которые помогают организму бороться с негативным воздействием свободных радикалов.

Каролина Голд

Этот сорт менее известен, чем другие виды риса, однако его питательные свойства привлекают всё больше внимания. Его выращивают только в отдельных регионах юга США.

"Каролина Голд" содержит немало антиоксидантов, клетчатки и белка. Именно сочетание этих компонентов помогает дольше сохранять чувство сытости и может способствовать контролю веса. Кроме того, этот сорт связывают с традициями долголетия жителей некоторых регионов Южной Каролины.

Черный рис

По мнению многих специалистов по питанию, черный рис является одним из самых полезных сортов для поддержания здорового веса и общего укрепления организма.

"Черный рис обладает самым высоким содержанием антиоксидантов среди всех сортов риса благодаря содержанию антоцианов, которые являются мощным противовоспалительным средством. Он также содержит достаточное количество белка (10 граммов в одной приготовленной чашке). Белок помогает наращивать мышцы, а также сжигать жир. Он также помогает вам чувствовать себя лучше в целом. Кроме того, он содержит достаточное количество клетчатки. "Клетчатка и белок помогут вам чувствовать сытость и не тянуться к вредным перекусам", – говорит Д'Анджело.

Благодаря высокому содержанию белка, клетчатки и антиоксидантов черный рис часто возглавляет рейтинги самых полезных сортов для людей, которые следят за весом и стремятся улучшить качество своего питания.

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