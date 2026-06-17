Сердце под угрозой: ученые назвали распространенную ошибку при похудении
Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда после успешного похудения лишние килограммы быстро возвращались. Такие колебания веса могут казаться лишь эстетической проблемой, однако их влияние на организм гораздо серьезнее.
Новые научные данные свидетельствуют, что регулярное похудение и повторный набор веса способны негативно сказываться на работе сердца. Эксперты объяснили eatthis.com, почему так называемая диета "йо-йо" может представлять опасность для здоровья и как избежать ее последствий.
Новое исследование, представленное на конференции по экспериментальной биологии Американского физиологического общества, показало возможную связь между циклическими изменениями веса и ухудшением состояния сердца.
Во время эксперимента исследователи моделировали эффект йо-йо-диеты на грызунах. Животным периодически ограничивали калорийность рациона, а затем снова увеличивали объемы пищи. После нескольких таких циклов ученые зафиксировали ряд негативных последствий, среди которых ухудшение работы сердца и повышенный риск развития кардиометаболических нарушений.
"Тело очень гибкое и имеет тенденцию к адаптации, но если это хроническая ситуация, некоторые органы могут утратить способность к адаптации", – объяснила доктор философии Алин М.А. де Соуза.
Диетолог Анна Риос отмечает, что результаты этой работы согласуются с выводами предыдущих исследований. По ее словам, циклическое увеличение и снижение веса негативно влияет на метаболизм, гормональный баланс и функционирование различных систем организма.
"Диеты и колебания веса вызывают значительный стресс для организма, что приводит к высокому уровню гормона стресса, называемого кортизолом. Высокий уровень кортизола может вызвать воспаление в организме и привести к повышенному риску кардиометаболических заболеваний", – объясняет эксперт.
Чтобы избежать эффекта йо-йо, Риос советует отказаться от жестких и чрезмерно ограничительных схем питания. "Избегайте модных диет, большинства диет для похудения или очень ограничительных диет. Проконсультируйтесь с диетологом, чтобы узнать о сбалансированном питании, которое является устойчивым и здоровым", – рекомендует она.
Специалист также обращает внимание, что многие популярные программы быстрого похудения являются слишком строгими и могут способствовать повторному набору веса. Вместо этого она советует развивать навыки осознанного и интуитивного питания, которые помогают поддерживать здоровье как сердца, так и всего организма.
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