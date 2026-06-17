Сердце под угрозой: ученые назвали распространенную ошибку при похудении

Многие люди хотя бы раз в жизни сталкивались с ситуацией, когда после успешного похудения лишние килограммы быстро возвращались. Такие колебания веса могут казаться лишь эстетической проблемой, однако их влияние на организм гораздо серьезнее.

Видео дня

Новые научные данные свидетельствуют, что регулярное похудение и повторный набор веса способны негативно сказываться на работе сердца. Эксперты объяснили eatthis.com, почему так называемая диета "йо-йо" может представлять опасность для здоровья и как избежать ее последствий.

Новое исследование, представленное на конференции по экспериментальной биологии Американского физиологического общества, показало возможную связь между циклическими изменениями веса и ухудшением состояния сердца.

Во время эксперимента исследователи моделировали эффект йо-йо-диеты на грызунах. Животным периодически ограничивали калорийность рациона, а затем снова увеличивали объемы пищи. После нескольких таких циклов ученые зафиксировали ряд негативных последствий, среди которых ухудшение работы сердца и повышенный риск развития кардиометаболических нарушений.

Главные истории дня

"Тело очень гибкое и имеет тенденцию к адаптации, но если это хроническая ситуация, некоторые органы могут утратить способность к адаптации", – объяснила доктор философии Алин М.А. де Соуза.

Диетолог Анна Риос отмечает, что результаты этой работы согласуются с выводами предыдущих исследований. По ее словам, циклическое увеличение и снижение веса негативно влияет на метаболизм, гормональный баланс и функционирование различных систем организма.

"Диеты и колебания веса вызывают значительный стресс для организма, что приводит к высокому уровню гормона стресса, называемого кортизолом. Высокий уровень кортизола может вызвать воспаление в организме и привести к повышенному риску кардиометаболических заболеваний", – объясняет эксперт.

Чтобы избежать эффекта йо-йо, Риос советует отказаться от жестких и чрезмерно ограничительных схем питания. "Избегайте модных диет, большинства диет для похудения или очень ограничительных диет. Проконсультируйтесь с диетологом, чтобы узнать о сбалансированном питании, которое является устойчивым и здоровым", – рекомендует она.

Специалист также обращает внимание, что многие популярные программы быстрого похудения являются слишком строгими и могут способствовать повторному набору веса. Вместо этого она советует развивать навыки осознанного и интуитивного питания, которые помогают поддерживать здоровье как сердца, так и всего организма.

Ранее OBOZ.UA рассказывал ,как греческий йогурт влияет на вес.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.