Не вызывает аутизма: в Минздраве опровергли мифы об 'алюминии в вакцинах'

Датские исследователи обнаружили, что соли алюминия, которые используют в вакцинах как адъюванты, являются безопасными и необходимыми для формирования эффективного иммунного ответа. Дозы алюминия в прививках в десятки раз ниже тех, которые ребенок естественно получает с пищей или грудным молоком.

Видео дня

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Ведь соединения алюминия в вакцинах выполняют техническую функцию.

А именно помогают иммунной системе лучше распознавать антиген и формировать более сильную защиту. Благодаря этому можно использовать меньшие дозы активных компонентов и уменьшать количество инъекций.

Соли алюминия применяют в медицине более 70 лет, и за это время не было получено научных доказательств их вреда для организма. Зато алюминий постоянно присутствует в повседневной жизни человека – он содержится в воде, воздухе и продуктах питания.

По данным Минздрава, младенец на грудном вскармливании за первые шесть месяцев жизни получает около 7 мг алюминия с молоком матери, тогда как при кормлении смесями этот показатель может составлять от 38 до 117 мг. В то же время суммарное количество алюминия, которое ребенок получает из всех прививок в раннем возрасте, составляет примерно 4,4 мг.

Такие показатели соответствуют международным стандартам безопасности и нормам FDA. На самом деле многокомпонентные вакцины не "перегружают" детский организм, а наоборот – позволяют избежать дополнительных уколов и частых визитов к врачу.

В Минздраве призвали родителей ориентироваться на проверенные научные данные, а не на распространенные в соцсетях мифы, ведь своевременная вакцинация остается одним из самых эффективных способов защиты здоровья детей.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил, что употребление парацетамола во время беременности и вакцинация младенцев повышают риск возникновения аутизма у детей. Врачи бьют тревогу, ведь такие утверждения главы Белого дома противоречит медицинским рекомендациям.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!