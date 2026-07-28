Не запреты, а правильные порции: диетолог объясняет, как быстро избавиться от лишнего веса

Похудение не обязательно требует строгих диет или полного отказа от любимых продуктов. Гораздо важнее выработать простые пищевые привычки, которых легко придерживаться каждый день.

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Диетологи убеждены, что даже незначительные изменения в подходе к питанию могут существенно повлиять на массу тела и общее состояние здоровья. Одной из таких привычек эксперты называют контроль порций, который помогает естественным образом сократить потребление лишних калорий, пишет eatthis.com.

Диетолог Лиза Янг считает, что самой важной привычкой для тех, кто хочет быстрее похудеть, является контроль размера порций.

"Я твердо верю в формирование здоровых привычек. Поэтому я выступаю за контроль порций. Большие порции содержат больше калорий, чем маленькие, поэтому важно есть меньше калорийной пищи", – объясняет Янг.

По словам эксперта, особенно важно следить за количеством продуктов с высокой калорийностью и низкой пищевой ценностью. Речь идет, в частности, о картофеле фри, сладких газированных напитках, выпечке и других ультраобработанных продуктах.

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"Конечно, лучше всего их исключить, но поскольку это не всегда реально, контроль порций является более здоровым вариантом", – добавляет она.

Специалисты отмечают, что регулярное употребление большого количества ультраобработанной пищи может не только способствовать набору веса, но и негативно влиять на иммунную систему, а также повышать риск развития хронических заболеваний, в частности диабета 2 типа.

Кроме того, исследования показывают, что избыток продуктов с высокой гликемической нагрузкой, особенно рафинированных углеводов, вызывает изменения в работе организма, связанные с инсулиновым ответом. В результате это может способствовать накоплению жировых запасов и постепенному увеличению массы тела.

В то же время Янг советует не только сокращать количество менее полезной пищи, но и активно включать в рацион больше овощей и фруктов.

"Сосредоточьтесь на том, что вы можете добавить в свой рацион, а не на том, чего вам не хватает. Пусть половину тарелки занимают овощи и фрукты. Так вы не будете чувствовать, что вынуждены себя ограничивать", – говорит диетолог.

Такой подход помогает сделать питание более сбалансированным. Человек может и в дальнейшем иногда есть любимые блюда, но при этом значительную часть тарелки будут занимать продукты, богатые витаминами, минералами и другими полезными веществами.

Еще одно преимущество фруктов и овощей заключается в высоком содержании клетчатки. Она улучшает работу пищеварительной системы, дольше поддерживает чувство сытости и помогает естественным образом снизить общую калорийность рациона.

Если же в меню не хватает растительной пищи, человек чаще выбирает более калорийные продукты, которые содержат меньше клетчатки и быстрее вызывают чувство голода. Из-за этого возрастает риск переедания, что затрудняет процесс похудения и поддержания здорового веса.

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