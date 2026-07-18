Сон может мешать похудению: ученые назвали опасную продолжительность ночного отдыха

Полноценный сон – одно из главных условий поддержания здоровья и нормальной массы тела. Однако не только его недостаток, но и чрезмерная продолжительность могут негативно сказываться на организме.

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Исследования показывают, что нарушение режима сна связано с изменениями пищевых привычек, набором лишнего веса и даже повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты объяснили изданию eatthis.com, сколько часов сна считается оптимальным для взрослого человека.

Недосыпание может способствовать набору лишнего веса

Если масса тела постепенно увеличивается или в семье были случаи ожирения, стоит обратить внимание на продолжительность ночного отдыха.

Исследование с участием 19 650 человек показало, что те, кто спал семь часов или меньше за ночь, чаще потребляли больше углеводов, жиров, кофеина и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, особенно во время перекусов, чем участники, которые спали дольше.

"Мы не только не высыпаемся, когда поздно ложимся спать, но и приобретаем все эти привычки, связанные с ожирением: недостаток физической активности, увеличение времени, проводимого перед экраном, выбор пищи, которую мы употребляем в качестве перекусов, а не в качестве основных блюд", – пояснил диетолог Кристофер А. Тейлор.

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Недостаток сна может сказаться и на продолжительности жизни

Нарушение режима сна связывают не только с увеличением массы тела. Ученые установили, что у людей, сокративших продолжительность ночного отдыха с семи до пяти часов, риск преждевременной смерти от любых причин был в 1,7 раза выше. Кроме того, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний у них была примерно в два раза выше по сравнению с теми, кто спал достаточно.

Чрезмерный сон также может повышать риск ожирения

Негативное влияние на вес оказывает не только недосыпание. Другое исследование с участием 276 взрослых в возрасте от 21 до 64 лет показало, что у людей, которые регулярно спали от девяти до десяти часов в сутки, риск развития ожирения был на 21% выше.

Сколько часов сна считается оптимальным?

Потребность во сне зависит от возраста. Детям для нормального развития необходимо больше времени на отдых, тогда как для взрослых существуют рекомендуемые нормы.

Специалисты советуют людям в возрасте от 18 до 60 лет спать около семи часов каждую ночь. Для людей в возрасте от 61 до 64 лет оптимальной считается продолжительность сна от семи до девяти часов, а после 65 лет рекомендуется отдыхать от семи до восьми часов в сутки.

Эксперты подчеркивают, что именно сбалансированный режим сна в сочетании с правильным питанием и достаточной физической активностью помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития ряда хронических заболеваний.

Ранее OBOZ.UA писал, что не стоит есть перед сном.

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