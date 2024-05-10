Не знаете, как справиться с вьющимися волосами? Эти домашние средства помогут их укротить
Романтичные и кокетливые кудри смотрятся очень мило, и лишь обладатели этой красоты знают, как трудно превратить непокорные завитки в нормальную в прическу. В целом это самый сложный в укладке тип волос, что ограничивает для их обладателей выбор причесок
В этой статье OBOZ. UA расскажет, как укротить непослушные кудри и какими домашними средствами для этого нужно пользоваться.
Яблочный уксус помогает сбалансировать уровень pH в волосах
Причина чрезмерной кудрявости шевелюры – высокий уровень pH. В этом плане яблочный уксус, считающийся слабокислым продуктом, достаточно эффективен, и хорошо распрямляет волосы.
Как приготовить?
Разбавьте 1/3 стакана уксуса в литре воды. Нанесите эту смесь на волосы, оставьте на несколько минут и смойте холодной водой.
Делайте такие процедуру дважды в неделю.
Кокосовое масло добавляет влагу и уменьшает потерю белка
Кокосовое масло добавляет влагу, уменьшает потерю белка и тем самым помогает справиться с вьющимися волосами.
Мягкими массажными движениями втирайте теплое кокосовое масло в кожу головы и продвигайтесь к кончикам. Оставьте на 15 минут и смойте мягким шампунем.
Еще один способ сделать их более послушными – нанести несколько капель кокосового масла на волосы после мытья.
Авокадо насыщает волосы витаминами
Насыщенные витаминами А и Е, авокадо богаты влагой. Они хорошо увлажняют вьющиеся волосы, распрямляя их.
Как приготовить?
Разомните спелый плод авокадо в пюре и смешайте с 4 столовыми ложками кокосового масла, до получения пасты.
Тщательно нанесите средство на волосы и накройте их шапочкой для душа. Оставьте на 30 минут, а затем смойте шампунем.
Яйца насыщают волосы жирами, биотином и витаминами
Яйца содержат много насыщенных жиров, биотина и витаминов, поэтому яичные маски – отличный способ избавить волосы от излишней кудрявости.
Как приготовить?
Чтобы приготовить яичную маску, взбейте яйцо до образования пены. Нанесите его непосредственно на волосы и кожу головы. Наденьте шапочку для душа и оставьте маску примерно на 30 минут. После этого тщательно промойте волосы шампунем.
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