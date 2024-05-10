Не знаете, как справиться с вьющимися волосами? Эти домашние средства помогут их укротить

Романтичные и кокетливые кудри смотрятся очень мило, и лишь обладатели этой красоты знают, как трудно превратить непокорные завитки в нормальную в прическу. В целом это самый сложный в укладке тип волос, что ограничивает для их обладателей выбор причесок

В этой статье OBOZ. UA расскажет, как укротить непослушные кудри и какими домашними средствами для этого нужно пользоваться.

Яблочный уксус помогает сбалансировать уровень pH в волосах

Причина чрезмерной кудрявости шевелюры – высокий уровень pH. В этом плане яблочный уксус, считающийся слабокислым продуктом, достаточно эффективен, и хорошо распрямляет волосы.

Как приготовить?

Разбавьте 1/3 стакана уксуса в литре воды. Нанесите эту смесь на волосы, оставьте на несколько минут и смойте холодной водой.

Делайте такие процедуру дважды в неделю.

Кокосовое масло добавляет влагу и уменьшает потерю белка

Кокосовое масло добавляет влагу, уменьшает потерю белка и тем самым помогает справиться с вьющимися волосами.

Мягкими массажными движениями втирайте теплое кокосовое масло в кожу головы и продвигайтесь к кончикам. Оставьте на 15 минут и смойте мягким шампунем.

Еще один способ сделать их более послушными – нанести несколько капель кокосового масла на волосы после мытья.

Авокадо насыщает волосы витаминами

Насыщенные витаминами А и Е, авокадо богаты влагой. Они хорошо увлажняют вьющиеся волосы, распрямляя их.

Как приготовить?

Разомните спелый плод авокадо в пюре и смешайте с 4 столовыми ложками кокосового масла, до получения пасты.

Тщательно нанесите средство на волосы и накройте их шапочкой для душа. Оставьте на 30 минут, а затем смойте шампунем.

Яйца насыщают волосы жирами, биотином и витаминами

Яйца содержат много насыщенных жиров, биотина и витаминов, поэтому яичные маски – отличный способ избавить волосы от излишней кудрявости.

Как приготовить?

Чтобы приготовить яичную маску, взбейте яйцо до образования пены. Нанесите его непосредственно на волосы и кожу головы. Наденьте шапочку для душа и оставьте маску примерно на 30 минут. После этого тщательно промойте волосы шампунем.

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