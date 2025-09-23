Недиагностированный аутизм: почему взрослые старше 40 лет не получают диагноз вовремя

Многие взрослые люди живут с аутизмом, даже не догадываясь об этом. Новое исследование Королевского колледжа Лондона показывает, что в возрастной группе старше 40 лет большинство случаев остаются недиагностированными.

Видео дня

Из-за отсутствия диагноза эти люди чаще сталкиваются с проблемами психического и физического здоровья. Результаты работы также указывают на серьезные пробелы в изучении аутизма среди взрослых и пожилых людей, пишет express.co.

Работа ученых из Королевского колледжа Лондона обнаружила серьезные пробелы в изучении аутизма среди старших людей и показала, что недиагностированные аутисты страдают значительно больше, чем другие взрослые. Результаты публиковали в Ежегодном обзоре психологии развития.

По данным исследования, примерно 23% детей и подростков с аутизмом не получили своевременного диагноза. Но среди людей старше 60 лет этот показатель достигал шокирующих 96%. В этой возрастной категории 96,29% мужчин и 97,19% женщин никогда не были диагностированы должным образом.

Группа в возрасте от 40 до 59 лет также имела высокий уровень недиагностированности: 91,45% мужчин и 79,48% женщин остались без диагноза. В возрасте 20-39 лет ситуация была лучше, однако все еще 53,17% мужчин и 49,27% женщин не получили диагноз. В целом 89% взрослых с аутизмом старше 40 лет не имели подтвержденного диагноза.

Доктор Гэвин Стюарт, научный сотрудник Британской академии постдокторантуры и главный автор обзора, отметил: "Эти очень высокие показатели недостаточной диагностики свидетельствуют о том, что многих взрослых с аутизмом никогда не признавали аутистами и не оказывали должной поддержки. Это может сделать их более склонными к проблемам, связанным с возрастом, таким как социальная изоляция и ухудшение здоровья".

Исследование подтвердило, что взрослые среднего и старшего возраста с аутизмом чаще страдают различными физическими и психическими расстройствами по сравнению с неаутистами. Среди них – иммунные и сердечно-сосудистые заболевания, неврологические нарушения, проблемы с пищеварением, тревога, депрессия, а также болезнь Паркинсона, когнитивные нарушения, остеопороз и артрит.

Особенно тревожно, что пожилые люди с высоким уровнем аутистических черт в шесть раз чаще склонны к суицидальным мыслям и самоповреждениям. Результаты также показали, что вероятность ранней деменции у взрослых с аутизмом в четыре раза выше, чем у неаутистов. Они также хуже реализуются в трудоустройстве, отношениях и общем качестве жизни из-за социальной изоляции.

Исследователи отметили, что аутичные взрослые сталкиваются с препятствиями в доступе к медицинской помощи из-за особенностей аутизма, в частности сенсорной чувствительности, трудностей в общении, неопределенности относительно доступа к услугам и ограниченного понимания аутизма среди врачей.

Профессор Франческа Хаппе, соавтор обзора, отметила: "Понимание потребностей аутичных людей в процессе их старения является глобальной проблемой здравоохранения. С возрастом меняются и вызовы, с которыми они сталкиваются. Необходим подход, учитывающий продолжительность жизни: финансирование долгосрочных исследований, интеграция индивидуальной медицинской помощи и расширение социальной поддержки, чтобы стареющие аутичные люди могли жить счастливо и здорово".

Авторы призвали проводить дополнительные исследования, чтобы лучше понять опыт аутичных взрослых и улучшить их лечение и поддержку в старшем возрасте.

Если вы подозреваете у себя признаки аутизма, Национальная служба здравоохранения советует обратиться к семейному врачу для направления на оценку аутизма. Специалисты могут обсудить ваши проблемы, пообщаться с людьми из вашего окружения или наблюдать за вашим взаимодействием с другими.

Ранее OBOZ.UA объяснял, какой тест поможет выявить болезнь Паркинсона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.