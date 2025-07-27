Революционный тест: как мазок с кожи выявляет болезнь Паркинсона за 7 лет до симптомов

Болезнь Паркинсона остается одной из самых сложных для ранней диагностики неврологических болезней. Выявление ее на начальных стадиях может существенно улучшить качество жизни пациентов и эффективность лечения.

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Новые исследования показывают, что простой мазок с кожи может стать прорывом в раннем выявлении этого заболевания. Эта технология открывает новые перспективы для неинвазивного скрининга и мониторинга болезни Паркинсона задолго до появления первых симптомов, пишет express.co.

Исследователи из Манчестера выяснили, что в кожном сале – натуральном масле, вырабатываемом кожей – присутствуют следы химических веществ, которые свидетельствуют о начальных стадиях болезни. Результаты опубликованы в журнале npj Parkinson's Disease и показывают, что именно летучие соединения в кожном сале содержат важные биомаркеры для ранней диагностики болезни Паркинсона.

Для анализа мазков применили метод термодесорбционной-газовой хроматографии с масс-спектрометрией (TD-GC-MS). Ученые работали в сотрудничестве с Salford Royal NHS Trust и Медицинским университетом Инсбрука. Они исследовали образцы кожного сала в трех группах: пациентов с болезнью Паркинсона, здоровых добровольцев и людей с расстройством поведения сна REM (iRBD) – состоянием, которое часто предшествует появлению Паркинсона.

Оказалось, что химический состав кожного сала у пациентов с iRBD отличается от здоровых людей, но еще не достигает уровня изменений, характерных для болезни Паркинсона. Эти данные подтверждают идею о том, что болезнь оставляет след на организме значительно раньше появления физических симптомов.

Телевизионная особа Джой Милн, известная своим исключительным обонянием, которая вдохновила это исследование, смогла отличить мазки пациентов с iRBD от здоровых и больных Паркинсоном. Она даже обнаружила в двух мазках людей с iRBD подозрения на болезнь, что позже подтвердилось при дальнейшем медицинском обследовании.

Профессор Пердита Барран, эксперт по масс-спектрометрии в Манчестерском университете, прокомментировала: "Это первое исследование, демонстрирующее молекулярный метод диагностики болезни Паркинсона на продромальной или ранней стадии. Это приближает нас к будущему, когда простой неинвазивный мазок с кожи поможет выявить лиц из группы риска задолго до появления симптомов, что откроет возможности для раннего вмешательства и улучшения результатов лечения".

В научном исследовании приняли участие более 80 человек: 46 пациентов с болезнью Паркинсона, 28 здоровых контрольных участников и 9 человек с iRBD. Ученые обнаружили 55 значимых различий в составе кожного сала между этими группами.

Для пациентов с iRBD уровни определенных химических маркеров обычно были промежуточными – между здоровыми и больными Паркинсоном, что подчеркивает потенциал раннего выявления болезни.

Доктор Друпад Триведи из Манчестерского университета создал модель, которая анализирует биомаркеры в рамках длительной выборки пациентов. В течение трех лет он собирал образцы у больных Паркинсоном и обнаружил закономерности, которые могут использоваться для отслеживания прогрессирования болезни. Это имеет потенциал помочь в усовершенствовании методов лечения и улучшении прогнозов.

Сбор кожного сала – простой и неинвазивный процесс, осуществляемый с помощью марлевых тампонов с лица или верхней части спины. Такая легкость сбора делает его перспективным для регулярного скрининга и мониторинга пациентов.

Кроме того, в отличие от других биологических жидкостей, таких как кровь, кожное сало не требует особых условий хранения в холоде, что значительно снижает затраты на обработку образцов.

Идея исследования возникла после наблюдений Джой Милн, вдохновивших команду Манчестерского университета изучить кожное сало как источник биомаркеров для диагностики. С помощью масс-спектрометрии, метода измерения молекулярного веса, они обнаружили специфические маркеры Паркинсона в мазках.

Недавно результаты подтвердились в другом исследовании, опубликованном в журнале Journal of Parkinson's Disease: дрессированные собаки смогли с высокой точностью распознать болезнь Паркинсона, нюхая мазки с кожи, собранные у пациентов из Манчестера.

Сейчас ученые продолжают работу над усовершенствованием тестов на основе кожного сала, чтобы впоследствии внедрить их в клиническую практику.

Доктор Друпад Триведи, преподаватель аналитических наук в Манчестерском университете, отметил: "Мы стремимся создать надежный неинвазивный тест, который поможет врачам рано диагностировать болезнь Паркинсона, контролировать ее течение и улучшать результаты лечения пациентов. Мы хотели бы привлечь других людей с необыкновенным обонянием, таких как Джой, чтобы расширить нашу работу и выявлять другие болезни по запаховым признакам".

Ранние симптомы болезни включают тремор, мышечную скованность, замедление движений и потерю обоняния. Часто также появляются проблемы с равновесием, координацией и судороги.

Паркинсон вызывается гибелью нервных клеток в мозге, вырабатывающих дофамин – химическое вещество, ответственное за контроль движений. Причины гибели этих клеток до сих пор не полностью понятны, однако считают, что они связаны с сочетанием генетических факторов и факторов окружающей среды. Риск заболеть возрастает с возрастом, при этом большинство пациентов получают диагноз после 50 лет.

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