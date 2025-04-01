Невидимая угроза: какие продукты увеличивают вероятность развития болезни Альцгеймера

Питание играет ключевую роль не только в физическом здоровье, но и в состоянии нашего мозга. Научные исследования показывают, что некоторые продукты могут повышать риск развития болезни Альцгеймера и ухудшать когнитивные функции.

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Употребление большого количества обработанных, сладких или вредных для кишечника продуктов может вызвать воспалительные процессы, влияющие на работу нервной системы. Чтобы сохранить ясность ума в зрелом возрасте, важно знать, какие продукты следует избегать, пишет eatthis.com.

Внесение изменений в ваш рацион – это первый шаг к поддержанию ясности разума в зрелом возрасте. Доктор, медицинский эксперт Кристин Бишар поделился списком наиболее опасных продуктов для мозга.

Злаки с сахаром

Есть мнение, что нарушение связи между кишечником и мозгом может повысить риск болезни Альцгеймера. "Один из важных факторов – это нарушение кишечно-мозговой оси из-за аномальных белков, которые передаются через блуждающий нерв из кишечника в мозг. Из-за уменьшения разнообразия микрофлоры и усиления воспаления мы видим серьезную связь с развитием деменции", – объясняет доктор Бишара.

Сладкие злаки, в частности содержащие глифосат – пестицид, который используют для обработки кукурузы, могут способствовать нарушению кишечной флоры.

Различные сладости

Пакетированное печенье и конфеты с кукурузным сиропом с высоким содержанием фруктозы или гидрогенизированными маслами могут увеличить риск развития болезни Альцгеймера.

"Эти продукты провоцируют воспаление в кишечнике, и хотя они могут быть вкусными, их употребление следует ограничивать во избежание потенциальных проблем с мозгом в будущем", – отмечает доктор Бишара.

Диетическая газировка

Возможно, вы думали, что замена обычной газировки на диетическую – это безопасный выбор. Однако на самом деле диетические напитки, содержащие искусственные подсластители, могут повредить вашему кишечнику.

"Даже стевия – природный подсластитель – является предметом дебатов, поскольку у нас нет достаточно исследований о ее долгосрочных эффектах", – отмечает доктор Бишара.

Крепкие алкогольные напитки

Алкоголь может увеличить вероятность развития болезни Альцгеймера, и особенно это касается крепких напитков.

"Чем выше содержание алкоголя, тем больше вероятность развития проблем. Избегайте больших доз и употребляйте такие напитки редко", – советует доктор Бишара.

Паста и другие крахмалистые продукты

Те, кто регулярно потребляет обработанные крахмалистые продукты, такие как хлеб, макароны и рис, могут иметь повышенный риск развития болезни Альцгеймера. Если вы не можете отказаться от такой пищи, хотя бы ограничьте ее употребление, чтобы сохранить здоровье на долгие годы.

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