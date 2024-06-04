Негативные последствия: что может произойти, если вы не высыпаетесь

Каждый человек нуждается в 7-9 часах непрерывного сна, чтобы нормально функционировать. Но учитывая современную культуру суеты, непреодолимую потребность в достижениях, большую рабочую нагрузку и многие другие факторы, сон сползает вниз в списке приоритетов людей.

Недосыпание может иметь далеко идущие и вредные последствия, о которых вы даже не догадываетесь. Мы расскажем вам о некоторых последствиях недосыпания.

Это может увеличить риск сердечных заболеваний

Дефицит сна может легко увеличить риск сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем. Многие исследователи заметили, что это происходит потому, что недостаточное количество сна может нарушить работу отделов мозга, контролирующих систему кровообращения.

Дефицит сна также связан с высоким кровяным давлением, учащенным сердцебиением и воспалением, что очень вредно для здоровья.

Это также может повлиять на процесс принятия решений.

Одним из наиболее распространенных последствий недосыпания является ухудшение восприятия и суждений. Например, это может проявляться посредством снижения работоспособности, снижения производительности, ошибок и несчастных случаев на работе.

Однако это повлияет не только на вашу работу. Ваши навыки принятия решений снизятся в течение дня, что может привести к катастрофическому, например, к несчастному случаю.

Это может поставить под угрозу вашу иммунную систему, снизить способность к восстановлению.

Когда вы засыпаете, ваша иммунная система производит такие вещества как антитела и цитокины, которые защищают организм от вредных элементов, таких как бактерии и вирусы. Поэтому когда вы лишаете организм этого важного времени, иммунная система ослабевает.

К примеру, ваш организм не сможет должным образом бороться со свободными радикалами, и ваша способность восстанавливаться после болезни будет снижена.

Достаточное количество сна может улучшить вашу память

Считается, что достаточное количество сна может улучшить память. В исследовании 2009 года американские и французские ученые обнаружили, что события в мозге, называемые "острыми волнами", отвечают за консолидацию памяти и перенос изученной информации в длительную память мозга.

Поскольку "острые волны" происходят преимущественно во время сна, недосыпание может повлиять на вашу память.

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