Негативные последствия: что может произойти, если вы не высыпаетесь
Каждый человек нуждается в 7-9 часах непрерывного сна, чтобы нормально функционировать. Но учитывая современную культуру суеты, непреодолимую потребность в достижениях, большую рабочую нагрузку и многие другие факторы, сон сползает вниз в списке приоритетов людей.
Недосыпание может иметь далеко идущие и вредные последствия, о которых вы даже не догадываетесь. Мы расскажем вам о некоторых последствиях недосыпания.
Это может увеличить риск сердечных заболеваний
Дефицит сна может легко увеличить риск сердечных приступов, инсультов и других сердечно-сосудистых проблем. Многие исследователи заметили, что это происходит потому, что недостаточное количество сна может нарушить работу отделов мозга, контролирующих систему кровообращения.
Дефицит сна также связан с высоким кровяным давлением, учащенным сердцебиением и воспалением, что очень вредно для здоровья.
Это также может повлиять на процесс принятия решений.
Одним из наиболее распространенных последствий недосыпания является ухудшение восприятия и суждений. Например, это может проявляться посредством снижения работоспособности, снижения производительности, ошибок и несчастных случаев на работе.
Однако это повлияет не только на вашу работу. Ваши навыки принятия решений снизятся в течение дня, что может привести к катастрофическому, например, к несчастному случаю.
Это может поставить под угрозу вашу иммунную систему, снизить способность к восстановлению.
Когда вы засыпаете, ваша иммунная система производит такие вещества как антитела и цитокины, которые защищают организм от вредных элементов, таких как бактерии и вирусы. Поэтому когда вы лишаете организм этого важного времени, иммунная система ослабевает.
К примеру, ваш организм не сможет должным образом бороться со свободными радикалами, и ваша способность восстанавливаться после болезни будет снижена.
Достаточное количество сна может улучшить вашу память
Считается, что достаточное количество сна может улучшить память. В исследовании 2009 года американские и французские ученые обнаружили, что события в мозге, называемые "острыми волнами", отвечают за консолидацию памяти и перенос изученной информации в длительную память мозга.
Поскольку "острые волны" происходят преимущественно во время сна, недосыпание может повлиять на вашу память.
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