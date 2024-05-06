Блюда из ресторанов и уличных киосков, которые можно заказывать без вреда для здоровья

Кто сказал, что на улице нельзя есть здоровую пищу? Существует несколько вариантов, которые сочетают в себе пользу и вкус, делая ее не менее приятным удовольствием.

Сегодня мы познакомим вас с некоторыми продуктами, которые станут вашим любимым выбором, когда вы находитесь на природе и хотите съесть что-нибудь полезное. От выпечки до мясных блюд, напитков и даже десертов, которые сделают ваш пикник идеальным.

Продукты из муки

Пицца может быть полезна, если ее основание сделано из цельнозерновой или органической муки. Вы также можете разнообразить начинку кукурузой, помидорами, стручковым перцем, луком, халапеньо, брокколи и оливками. Совершенно избегайте излишка сыра.

То же касается бутербродов. Выбирайте цельнозерновой хлеб. Кроме того, полезно использовать овощи и побеги в качестве начинки.

Соки

Любимые газированные напитки и алкогольные напитки вредны для здоровья. Вы можете выбрать свежевыжатые соки и фруктовые молочные коктейли.

При заказе следует выбирать сезонные фрукты и просить, чтобы они не содержали сахара или мороженого, добавляющих лишних калорий. Фруктовый коктейль с йогуртом – еще один хороший выбор.

Другие продукты, полезно взять на природу

Заказывайте в ресторане еду, богатую белоком и другими питательными веществами, например, салат, супы, овощные запеканки. Кроме того, цельнозерновые макароны – это еда, содержащая клетчатку, которую можно легко съесть на улице.

Никогда не стесняйтесь есть невегетарианскую пищу. Индейка чили, куриный шашлык, имбирный цыпленок, креветки – отличные варианты. Всегда выбирайте свежеприготовленную пищу, а на десерт отдавайте предпочтение продуктам, содержащим сухофрукты.

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