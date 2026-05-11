Необходимо будет минимум три дозы: что известно о разработке вакцин от хантавируса

В мире идет разработка вакцин от хантавируса. Предварительно, необходимо будет по меньшей мере три дозы. Впрочем, пока исследования сталкиваются с нехваткой финансирования.

Об этом пишет издание The New York Times. Отмечается, что сейчас против хантавируса нет утвержденных вакцин и специфических лекарств, несколько перспективных препаратов находятся на стадии разработки.

"Сейчас основным методом лечения хантавирусной инфекции является поддерживающая терапия. Имеющиеся противовирусные препараты, такие как рибавирин, имеют сомнительную эффективность против типа хантавируса, зафиксированного на круизном лайнере MV Hondius", – говорится в статье.

Отмечается, что несколько перспективных вакцин находятся на разных стадиях разработки. В частности, ДНК-вакцина против единственного хантавируса, который передается от человека к человеку, показала хорошие результаты во время первых клинических испытаний, когда более 80% участников выработали нейтрализующие антитела. Среди недостатков, в частности, необходимость введения не менее трех доз.

Некоторые команды ученых разрабатывают терапевтические методы лечения антителами, используя образцы крови тех, кто перенес хантавирус.

Проводятся и другие исследования. В частности, ученые обнаружили, что противовирусный препарат "Фавипиравир", одобренный для лечения гриппа в Японии, подавляет хантавирус в клетках человека.

Главной проблемой для исследований пока остается недостаток финансирования и коммерческого интереса, поскольку хантавирусные инфекции относительно редки.

"Очень трудно проводить клинические испытания, когда ежегодно регистрируется лишь ограниченное количество случаев. Нет достаточного количества людей, чтобы действительно продемонстрировать устойчивый эффект", – отметил исследователь из университета Саскачевана Брайс Ворнер.

Ранее сообщалось, что хантавирусная инфекция это не новая болезнь. Ежегодно в Украине фиксируют десятки случаев этого заболевания. Этот вирус передается исключительно от грызунов к человеку.

Вспышка хантавируса на борту Hondius – что известно

В начале апреля круизный лайнер Hondius, который направлялся из Аргентины, стал эпицентром вспышки опасного хантавируса штамма Андес. Эта ситуация вызвала серьезное беспокойство международного сообщества из-за высокого уровня смертности от вируса, достигающего 40%.

Первые тревожные признаки появились еще во время пребывания корабля в море, когда среди пассажиров зафиксировали недомогание и первые смерти. В частности, известно о гибели супругов: мужчина умер непосредственно на борту, а его жена – после высадки на острове Святой Елены.

Как спастись от хантавируса

Специфического лечения или вакцины против ханатвируса пока не существует. В 2024 году компания Moderna начала разработку вакцины против него (именно эта компания была одним из главных производителей вакцин от коронавируса).

Терапия направлена только на поддержание жизненных функций организма и облегчение симптомов. Болезнь часто маскируется под обычный грипп:

Внезапная лихорадка и озноб;

Сильная мышечная боль и усталость;

Расстройства желудочно-кишечного тракта (тошнота, рвота);

Одышка, свидетельствующая о поражении легких.

Инкубационный период длится от двух до четырех недель, что затрудняет своевременную диагностику.

Как отмечает Центр общественного здоровья МОЗ Украины, хантавирус относится к опасным заболеваниям, которые передаются человеку от диких грызунов. Он может поражать почки и легкие, провоцируя тяжелые осложнения и даже угрозу для жизни. Чаще всего инфицирование происходит при контакте с загрязненной пылью, слюной или выделениями мышей и полевок. Особенно внимательными стоит быть в теплое время года, когда люди больше времени проводят на природе или убирают дачи, чердаки и старые помещения.

Медики отмечают: знание основных симптомов и правил профилактики поможет избежать серьезных последствий. У человека может возникатьвысокая температура, сильная головная боль, тошнота и боль в мышцах.

Также возможны боли в пояснице и проблемы с мочеиспусканием. В тяжелых случаях возникают кровотечения, поражения сосудов и острая почечная недостаточность. Врачиотмечают, что при появлении таких симптомов после контакта с грызунами или уборки старых помещений нужно немедленно обращаться за медицинской помощью.

Напомним, 10 мая Hondius прибыл в порт Гранадилья. Там корабль пришвартовался для эвакуации пассажиров и части экипажа, а на борту уже побывали медики-эпидемиологи.

В то же время гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что уже направляется на Тенерифе, чтобы лично наблюдать за эвакуацией и"поддержать медицинских работников и портовые службы". Однако его заявлениепривело к демонстрации островитян, которые требовали, чтобы никого с корабля не высаживали на остров.

Как сообщал OBOZ.UA, с борта корабля продолжается эвакуация пассажиров. Из аэропорта страны уже вылетели 20 граждан Великобритании, 14 граждан Испании и шесть граждан Канады.

Ранее сообщалось, что в Польше одного человека поместили на семидневный карантин. Это связано с тем, что он мог контактировать с пассажиром круизного лайнера Hondius, на котором был обнаружен хантавирус.

