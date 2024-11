Необычные способы, которые способствуют похудению

Чтобы эффективно сжигать жир, сосредоточьтесь не на кратковременных, а на устойчивых изменениях. Для этого, улучшайте питание, добавляйте в свое расписание больше физической активности, а также не забывайте постепенно сокращать калории.

В Eat This, Not That поделились советами, которые должны помочь переосмыслить пищевые привычки и предпочтения для эффективной потери веса. Поэтому, если вы хотите полностью очистить рацион или просто немного подкорректировать его, эти шаги должны помочь достичь ваших целей.

Потребляйте фрукты умеренно

Фрукты полезны, поскольку они содержат антиоксиданты и клетчатку, помогающие регулировать сахар в крови. Однако для похудения лучше ограничиться 1-2 порциями в день, например чашкой ягод или маленьким яблоком. Кроме того, некоторые фрукты содержат 15-30 г природного сахара на порцию, поэтому стоит избегать коктейлей из нескольких фруктов и соблюдать умеренность.

Ограничьте потребление зерновых и крахмалистых овощей

Крахмальные продукты калорийны и их легко переесть. Ограничьте потребление даже полезных углеводов, а именно: коричневого риса, цельнозернового хлеба, картофеля или батата. Для этого достаточно придерживаться 1-2 порций в день.

Не налегайте на орехи

Жиры хорошо насыщают, но важно контролировать их количество. Орехи - это сытный выбор, однако они достаточно калорийны, а потому их легко переесть. Учтите, что одна столовая ложка орехового масла содержит около 100 калорий, а горсть орехов равна 150 калориям.

Не ешьте поздно вечером

Если у вас сбалансированное питание, лишние перекусы добавляют ненужные калории. Учитывая, что вечернюю тягу к сладкому трудно победить, лучше вместо конфеты на фрукты. Они удовлетворят желание съесть что-то сладкое и помогут избежать лишних калорий, поддерживая здоровый режим.

Отслеживайте то, что вы едите

Для контроля питания и потери веса, записывайте в специальное приложение, что и в каком количестве вы едите, сколько воды пьете и как чувствуете себя. Кроме того, отслеживайте сон, тягу к еде и свой вес. Такой подход поможет лучше осознавать свои привычки и корректировать их.

Пейте больше воды

Разделите свой вес в килограммах на два и именно столько воды в миллилитрах вам следует выпивать ежедневно. Например, при весе 90 кг, это около 2,25 л воды (9 стаканов по 250 мл). Пейте больше, если тренируетесь, испытываете жажду или имеете головную боль. Кроме того, достаточная гидратация также поможет контролировать аппетит.

Двигайтесь

Физическая активность улучшает настроение, заряжает энергией и способствует похудению. Выберите для себя любимую активность и придерживайтесь ее. Это может быть прогулка, пробежка, занятия на велотренажере или онлайн-занятия. Начните с небольших и регулярных шагов, чтобы привыкнуть к нагрузкам.

Отслеживайте свои показатели

Чтобы лучше контролировать свой прогресс, регулярно записывайте вес и измеряйте объемы талии, бедер, груди и рук (всегда в одних и тех же точках). Это поможет увидеть изменения, даже если вес не меняется. Помните, что мышцы занимают меньше места, чем жир, поэтому объемы могут уменьшаться.

Избегайте обработанных продуктов

Держитесь подальше от продуктов с высоким содержанием жира и калорий. Вместо них выбирайте альтернативы с низким содержанием жира, чтобы поддержать дефицит калорий.

